34-річна Румер Вілліс народжувала вдома. Її крихітка з'явилася на світ ще минулого тижня, 18 квітня. Однак про пологи вона розповіла лише зараз й опублікувала її перше зворушливе фото в пелюшках.

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Донька Брюса Вілліса та Демі Мур стала мамою

Луетта Айлі Томас Вілліс. Ти чиста магія. Народилася вдома у вівторок, 18 квітня. Ти для нас більше, ніж ми коли-небудь мріяли,

– з любов'ю підписала Румер Вілліс.

Онука Демі Мур та Брюса Вілліса / Фото з інстаграму Румер

Вона народила від фронтмена інді-гурту Vista Kicks Дерека Річарда Томаса, про стосунки з яким розповіла в листопаді 2022 року. Незадовго після цього, 21 грудня, Румен оголосила, що вагітна від музиканта. Тоді 60-річна Демі Мур жартувала, що "вступає в еру гарячої божевільної бабусі". Вона вже привітала доньку з материнством.

Щира любов до цієї маленької пташки,

– написала Демі Мур у коментарях.