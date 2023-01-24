Поддержит восстановление Украины: мировая звезда Брэд Пейсли присоединился к инициативе Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассказал, что к его инициативе UNITED24 присоединился всемирно известный певец и актер Брэд Пэйсли. Он будет поддерживать направление "Восстановление Украины".

Многократный лауреат Грэмми и Academy of Country Music Awards, всемирно известный певец Брэд Пейсли присоединился к платформе UNITED24. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Брэд Пейсли стал послом платформы United24

Владимир Зеленский встретился с Брэдом Пэйсли онлайн. Он пообщался с ним видеосвязью. Президент подчеркнул, что важно привлекать как можно больше известных людей и привлекать внимание к теме разрушенных домов украинцев. Брэд Пэйсли присоединился к направлению "Восстановление".

Жизнь многих людей была разрушена. Сейчас мы должны привлекать как можно больше знаменитостей, которые будут привлекать внимание к необходимости восстановления пострадавших от войны домов украинцев,

– сказал Зеленский.



Зеленский на встрече / Фото ОП

"Я не одинок в своем желании помочь Украине. Но, как и многие люди в Америке, до сих пор я не знал наверняка, как протянуть руку помощи из США. Мне очень удалось присоединиться к платформе, которая позволит это сделать. Как американец я вижу, какие мы похожи, сколько у нас общих ценностей с отважными украинцами, и я сосредоточу усилия на том, чтобы помочь украинским семьям восстановить свой дом и вернуться домой", – ответил артист.



Брэд Пэйсли на встрече / Фото ОП

, Брэд Пэйсли – мировая звезда кантри Он – обладатель трех наград Grammy, пятнадцати наград Academy of Country Music Awards, четырнадцати Country Music Association Awards и двух American Music Awards. В 2008 году десять синглов артиста подряд оказались на первом месте ставшем рекордом Billboard Country Airplay. Пейсли поддерживал Украину с 24 февраля и выступал на благотворительном телемарафоне Ukraine: Answering the Call, который транслировали в прайм-тайм три американских канала.

К международной инициативе присоединилось уже множество мировых знаменитостей. Все они будут популяризировать помощь и распространять информацию о войне. В списке таких звезд: