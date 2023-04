Звезда кантри-музыки Брэд Пэйсли приехал в Украину: он спел "Червону руту" в Киеве

Знаменитый певец и звезда кантри-музыки Брэд Пэйсли приехал с визитом в Украину. Его увидели в центре Киева, где он пел "Червону руту".

Мировая звезда кантри Брэд Пэйсли поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Не так давно он стал послом инициативы президента UNITED24, а теперь приехал в Киев.

К теме Учит выживать Беар Гриллз благодаря искусственному интеллекту заговорил на украинском: эффектное видео

Брэд Пэйсли приехал в Украину

Многократный лауреат Грэмми и Academy of Country Music Awards появился в центре Киева. На фоне уничтоженной российской техники на Михайловской площади он с гитарой исполнил песню "Same Here". Также артист спел на украинском "Червону руту".

Я нахожусь на станции метро в Киеве, где тысячи людей прячутся во время воздушной тревоги. Более года назад Россия нанесла сокрушительный удар этому народу. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь, и призываю вас делать то же самое, – обратился Брэд Пэйсли к поклонникам и коллегам.

Брэд Пэйсли в Украине: видео

Мировые звезды поддерживают Украину: последнее