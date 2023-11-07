Вышли в свет как пара: Брэд Питт подтвердил роман с молодой любимой

Американский актер Брэд Питт почти не скрывает роман с дизайнером ювелирных украшений. Он и Инес де Рамон вместе посетили публичное мероприятие.

Брэд Питт и Инес де Рамон все чаще появляются вместе на публике. На этот раз они вышли в свет как пара в субботу.

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Брэд Питт подтвердил слухи о романе

59-летний Брэд Питт и 33-летняя де Рамон появились вместе на гала-концерте Art+Film LACMA в Лос-Анджелесе. Правда, они не позировали перед фотографами в паре.

Они выглядели влюбленными: смеялись и шутили со всеми окружающими. Они хорошо провели время,

– сообщает источник.

Что известно о романе пары