Вышли в свет как пара: Брэд Питт подтвердил роман с молодой любимой
7 ноября 2023, 13:06Читати новину українською
Источник:People
Американский актер Брэд Питт почти не скрывает роман с дизайнером ювелирных украшений. Он и Инес де Рамон вместе посетили публичное мероприятие.
Брэд Питт и Инес де Рамон все чаще появляются вместе на публике. На этот раз они вышли в свет как пара в субботу.
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Брэд Питт подтвердил слухи о романе
59-летний Брэд Питт и 33-летняя де Рамон появились вместе на гала-концерте Art+Film LACMA в Лос-Анджелесе. Правда, они не позировали перед фотографами в паре.
Они выглядели влюбленными: смеялись и шутили со всеми окружающими. Они хорошо провели время,
– сообщает источник.
Что известно о романе пары
- Пара впервые увидели на публике вместе в ноябре прошлого года, когда они посетили концерт Боно в Лос-Анджелесе. Уже к тому времени сообщалось, что актер и дизайнер ювелирных изделий встречаются несколько месяцев.
- Также дизайнер сопровождала Брэда Питта на вечеринке после презентации фильма "Вавилон". Тогда в прессе писали, что это свидетельствует об их близких отношениях.
- Брэд Питт и Инес де Рамон вместе встретили Новый год. Они проводили праздники в Мексике, загорая у бассейна. После этого они тоже не раз появлялись на людях вместе.