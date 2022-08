Бритни Спирс впервые за 6 лет выпустила песню: кто из легендарных звезд спел с ней в дуэте

Американская певица Бритни Спирс впервые с 2016 выпустила трек. Она представила танцевальную песню в дуэте с Элтоном Джоном.

Впервые с 2016 года и впервые после ухода из-под опеки отца американская артистка Бритни Спирс представила песню. Трек Hold Me Closer вышел в дуэте с легендарным исполнителем Элтоном Джоном.

Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили песню

Слова к танцевальной и ритмичной песне Hold Me Closer написала сама Бритни Спирс. Однако музыка создана на основе хита Элтона Джона 1971 года Tiny Dancer и с элементами треков The One и Don Go Breaking My Heart.

Она действительно икона, одна из самых больших позоров всех времен, и в этом альбоме она звучит потрясающе. Я очень люблю ее и в восторге от того, что мы создали вместе,

– отозвался о сотрудничестве с Бритни Элтон Джон.

Бритни Спирс и Элтон Джон – Hold Me Closer: слушайте онлайн

Бритни Спирс также прокомментировала выпуск песни. Она довольна тем, что ей удалось спеть с Элтоном Джоном.

Я немного удивлена... Для меня это большое дело! Я больше медитирую и понимаю, что мое пространство – драгоценное. Я учусь, что каждый день – это чистый лист, чтобы стараться быть лучшим человеком и делать то, что делает меня счастливым… да, сегодня я выбираю счастье,

– написала артистка.

Отметим, 13 августа 2021 года Джеймс Спирс отказался от попечительства над звездной дочерью. 30 сентября суд забрал у него попечительство, а уже 13 ноября это решение подтвердил суд Лос-Анджелеса.

После 13 лет попечительства Бритни Спирс до сих пор работает с юристами, чтобы выяснить, куда делись ее 36 миллионов долларов, которыми владел отец.