Бритни Спирс вернулась в инстаграм: что опубликовала певица

Через неделю после удаления страницы в инстаграме американская певица Бритни Спирс вернулась в сеть. Она опубликовала свои фото и видео с танцами. Поклонники снова подозревают, что звезда не имеет доступа к личному блогу.

Около недели назад известная американская артистка Бритни Спирс удалила личную страницу в инстаграме. Она сделала это, чтобы отдохнуть от сетей и отпраздновать свою помолвке. Но не прошло и 10 дней, как звезда вернулась.

Обратите внимание Бритни Спирс после помолвки удалила страницу в инстаграме

Бритни Спирс возобновила инстаграм

Знаменитость опубликовала черно-белое селфи, где позировала в кофточке и с макияжем. Она отметила, что не может долго быть без страницы в инстаграме, поэтому вернулась. Прошедшую неделю звезда провела, празднуя помолвку с женихом Сэмом Асгари.

Некоторые кадры из моего отпуска на выходных, чтобы отпраздновать мою помолвку с моим ... черт побери ... Женихом ... Я до сих пор не могу в это поверить !!! Я не могу слишком долго быть без инстаграма, так что я уже вернулась,

– написала Бритни Спирс.



Бритни Спирс / Фото из инстаграма Бритни Спирс

Исполнительница также опубликовала видео, на котором танцует под хит Билли Айлиш Bad Guy.

Реакция сети

Читатели Бритни Спирс убеждены, что на самом деле не певица публикует сообщения на странице. Ведь на видео с помолвки у звезды пряди рыжих волос, а на "новых" фото и видео их нет.

"Новые фото Что произошло с красным цветом в твоих волосах?";

"Что случилось? Этим фотографиям 2 года";

"Можешь оставить больше фото? Мы немного встревожены";

"Кто бы ни был человеком, который сейчас управляет учетной записью Бритни ... Ее волосы были красным, когда она обручилась";

"Эти фото похожи на те, которые ты публиковала в феврале";

"Где ее каштановые волосы с красным на кончиках? Что-то не так".

Отметим, что несколько месяцев назад визажист Бритни Спирс сообщал, что звезда действительно не контролирует свои страницы в социальных сетях. Многие ее фанов также в этом убеждены. Но сама артистка не подтверждала такие слухи.