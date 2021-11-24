Бритни Спирс украсила елку: яркое видео звезды в красном платье и леопардовом костюме

Мировые знаменитости уже начали подготовку к рождественским праздникам. Роскошная новогодняя елка уже стоит в поместье Бритни Спирс. Артистка похвасталась на ее фоне стильными праздничными образами.

Многие страны будут отмечать Рождество 25 декабря. За месяц до этого знаменитости создают в своих домах новогоднюю атмосферу и украшают их цветными огоньками, елками и другими декорациями. Огромной вечнозеленой красавицей, которая уже стоит дома, похвасталась и Бритни Спирс.

Смотрите также Праздник приближается: Джилл Байден показала елку, которую привезли в Белый дом

Елка в доме в Бритни Спирс

Певица недавно освободилась от отцовской опеки, поэтому теперь наслаждается свободной жизнью. Чтобы добавить в повседневную жизнь ярких красок она решила празднично украсить роскошное поместье.

Бритни сняла видео на фоне огромной елки. Сначала она предстала перед камерой днем в красивом красном платье, а затем появилась в кадре уже вечером, переодевшись в соблазнительный обтягивающий костюм с леопардовым принтом. Волосы уложила в локоны, а на лице сделала фирменный макияж с акцентом на глазах, которые выделила черным карандашом. На лице исполнительницы сияла улыбка. Видно, что она радуется наступлению предновогодней суеты.