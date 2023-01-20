Бритни Спирс изменила свое имя: при чем здесь ее экс Джастин Тимберлейк

Американская певица Бритни Спирс после освобождения от попечительства отца стала жить яркой жизнью. И одним из ее дерзких поступков стало изменение имени, вероятно, только сценического. Теперь она Ривер Ред (River Red), что в переводе на русский означает "Красная река".

В своем инстаграмме, где на звезду подписано почти 42 миллиона поклонников, она сообщила, что сменила имя на Ривер Ред. Его она закрепила в своем профиле. Традиционно звезда не назвала причину такого решения, но поклонники предполагают, что это может быть связано с Джастином Тимберлейком – партнеры были в отношениях с 1997 по 2002 год. После разрыва Тимберлейк выпустил песню "Cry me a river".

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Инстаграмм-профиль Бритни Спирс, теперь – Ривер Ред / Скриншот из сети

Также недавно Бритни Спирс поделилась архивным видео с Джастином, где они играли в баскетбол, неоднозначно прокомментировав их: "Когда мы вместе бросали мячи в кольца... Вот тогда и совершались чудеса". Впоследствии она его удалила.

Однако объявление о своем новом имени она написала под кадром с фотографией планеты Марс.

"Яркая... легко!!! Спасибо тебе, друг детства, я нашла свой мячик... Не недооценивай силу чистоты!!! Я все это вижу насквозь... Оно редкое и мокрое... Оно игристое и имеет массу!!! Я сменила имя на Ривер Ред! И все же огонь там, где он освещает... Смотреть на него и прыгать прямо без страха!!!! Черт! Теперь я должна найти свою вилку", – как всегда непонятно написала Бритни в инстаграмме.

Добавим, что звезда закрыла комментарии к своим сообщениям за последний месяц. Недавно она также опубликовала видео, как делает татуировку в прямом эфире, правда, оно ей сразу не понравилось.

Напомним, что 13 августа 2021 года Джеймс Спирс отказался от попечительства над звездной дочерью. 30 сентября суд забрал у него попечительство, а уже 13 ноября это решение подтвердил суд Лос-Анджелеса. Впоследствии звезда вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари и даже забеременела от него, но скоро имела выкидыш.