Бритни Спирс рассказала, как отпраздновала дни рождения взрослых сыновей

Последние 13 лет всемирно известная Бритни Спирс находилась под опекой отца, поэтому умалчивала детали личной жизни и не рассказала о сыновьях. Как только у певицы развязались руки, она поделилась подробностями празднования их дней рождения.

На прошлой неделе дети Бритни Спирс праздновали дни рождения – старшему Шону исполнилось 16 лет, а младшему Джейдену – 15 лет. Ребята появились на свет с разницей в один год и два дня, 14 и 12 сентября, поэтому звездная мама устроила для них совместное празднование.

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У нас была небольшая вечеринка с самыми крутыми пирожными и мороженым. Это озадачивает меня, потому что они уже такие высокие и, черт побери, растут дальше,

– поделилась Бритни Спирс.

Она призналась, что с радостью показала бы семейные фото с вечеринки, однако Шон и Джейден отказываются появляться в ее социальных сетях. Певица намекнула, что сыновья зарегистрированы в инстаграме, однако оберегают свою приватность.

Единственное, что раскрыла Бритни Спирс, – новое увлечение взрослых сыновей. Стало известно, что после дней рождения ребята пошли на танцы.

"Девочки, готовьтесь, потому что мои мальчики такие красивые... Они оба очень талантливые. Я невероятно счастлива, что в моей жизни есть двое этих маленьких мужчин", – написала звездная мама.

Так, вместо нового фото с сыновьями Бритни Спирс разместила в инстаграме картинку с трогательной надписью: "Нет ничего сильнее, чем любовь между матерью и сыном".



Фото из инстаграма Бритни Спирс

, последний раз певица показывала сыновей , когда им было 15 и 14 лет – в марте прошлого года. Похоже, редкий кадр был сделан во время совместного отдыха вдали от шумного Лос-Анджелеса.

Полный текст публикации Бритни Спирс:

На прошлой неделе у моих мальчиков были дни рождения. К сожалению, они взрослеют и хотят заниматься своими делами. Я должна попросить у них разрешение опубликовывать их, потому что они чрезвычайно независимые мужчины.

Так, у нас была небольшая вечеринка с самыми крутыми пирожными и мороженым. Это озадачивает меня, потому что они уже такие высокие и, черт побери, растут дальше. На прошлой неделе они пошли на танцы, и я плакала два дня. Девочки, готовьтесь, потому что мои мальчики такие красивые.

Есть много вещей, которыми я не могу поделиться с вами, потому что мои дети очень частные, что мне нравится, но я скажу вам, что они оба очень талантливы. Я невероятно счастлива, что в моей жизни есть двое этих маленьких мужчин. И, если они читают это, а я в этом уверена, я очень люблю вас, два маленьких дьявола.