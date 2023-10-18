Не захотел ребенка: Бритни Спирс заявила, что Джастин Тимберлейк заставил ее сделать аборт

Популярная певица Бритни Спирс повергла в шок откровенным признанием. Оказывается, в отношениях с певцом Джастином Тимберлейком она забеременела. Но любимый не захотел ребенка и заставил Бритни сделать аборт.

Об этом Спирс написала в своих мемуарах. Известно, что певица в начале своей карьеры (20 лет назад) встречалась с Джастином Тимберлейком.

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Тимберлейк заставил Бритни Спирс сделать аборт

Спирс призналась, что ей до сих пор больно из-за того, что любимый не захотел иметь с ней общего ребенка.

Звезда призналась, что очень любила Джастина и мечтала о семье с ним.

Джастин не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Уверена, что люди возненавидят меня, но я согласилась не рожать ребенка,

– заявила Бритни.

Артистка до сих пор не уверена, правильно ли это было решение.

"Если бы это было предоставлено мне самой, я бы никогда этого не сделала. И все же Джастин был уверен, что не хочет быть отцом", – добавила Спирс.

Отношения Бритни Спирс и Джастина Тимберлейко: коротко