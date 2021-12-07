Бритни Спирс рассекретила, в какой стране с размахом отпраздновала 40-летие: праздничные видео

После освобождения от опекунства Бритни Спирс отправилась за границу вместе с бойфрендом. Свой день рождения звезда отпраздновала в Мексике.

Еще 2 декабря, в день своего 40-летия, Бритни Спирс сообщила, что отправилась в путешествие. Теперь певица показала, как прошло празднование ее дня рождения.

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Как и где Бритни Спирс отпраздновала 40-летие

Бойфренд знаменитости увез любимую в Мексику! Именно там прошла роскошная вечеринка по случаю дня рождения. На празднике была не только пара возлюбленных, но и друзья и близкие Бритни Спирс.

В инстаграме певица показала именной торт со своими инициалами, шампанское, лившееся рекой, много воздушных шариков, сладостей и других украшений. В конце Сэм Асгари устроил для именинницы фейерверк.

Мексика была великолепной,

– подписала ролики Бритни Спирс.

Певица также поделилась, что не употребляла алкоголь в день рождения. Однако на вечеринке по случаю освобождения от опекунства она впервые за 13 лет подняла бокал шампанского.

После официального решения суда Бритни Спирс не только устроила празднование в ресторане, но и сама отправилась на частный остров. Она проводила время в теплых краях и наедине с книгами.