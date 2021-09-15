Бритни Спирс после помолвки удалила страницу в инстаграме

15 сентября 2021 , 11:29
Читати новину українською

Источник:

CNN

Американская певица Бритни Спирс удалила личную страницу в инстаграме. Звезда объяснила такой поступок тем, что хочет отпраздновать помолвку и отдохнуть от социальных сетей.

На днях Бритни Спирс огорошила поклонников новостью о помолвке с бойфрендом. Поклонники засыпали ее поздравлениями в сети, однако уже на следующий день артистка удалила свой аккаунт.

К теме Бритни Спирс выходит замуж за бойфренда после скандала с опекунством отца: эмоциональное видео

Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме

В  твиттере Бритни объяснила, что хочет отдохнуть от социальных сетей и отпраздновать помолвку с любимым.

Источники CNN отмечают, что такой поступок исполнительницы не был необдуманным. Она давно задумывалась над тем, чтобы это сделать.

Помолвка Бритни Спирс

  • 39-летняя Бритни Спирс объявила, что обручилась с бойфрендом Сэмом Асгари. Влюбленные встречались на протяжении 5 лет.
  • Сэм подарил певице кольцо с бриллиантом, однако поклонники Бритни не верят в искренность его чувств.
  • Поклонники подозревают, что 27-летний мужчина посягает на миллионные состояния Спирс, ведь сделал ей предложение лишь после того, как отец отказался от опекунства.
  • Немало фанов советуют знаменитости подписать брачный контракт, чтобы обезопасить свое имущество.
Автор: Христина Кобак