Бритни Спирс после помолвки удалила страницу в инстаграме

Американская певица Бритни Спирс удалила личную страницу в инстаграме. Звезда объяснила такой поступок тем, что хочет отпраздновать помолвку и отдохнуть от социальных сетей.

На днях Бритни Спирс огорошила поклонников новостью о помолвке с бойфрендом. Поклонники засыпали ее поздравлениями в сети, однако уже на следующий день артистка удалила свой аккаунт.

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Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме

В твиттере Бритни объяснила, что хочет отдохнуть от социальных сетей и отпраздновать помолвку с любимым.

Источники CNN отмечают, что такой поступок исполнительницы не был необдуманным. Она давно задумывалась над тем, чтобы это сделать.

Помолвка Бритни Спирс