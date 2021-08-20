Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу: как реагирует звезда
Источник:TMZ
Американская певица Бритни Спирс попала в новый скандал. Звезду подозревают в нападении на домработницу. Артистка якобы выбила телефон из рук женщины и ударила ее.
Известная американская певица Бритни Спирс может столкнуться с проблемами на пути к освобождению от опекунства. Все из-за последних новостей, согласно которым артистка обвиняется в нападении на домработницу.
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Бритни Спирс набросилась на помощницу
Все произошло якобы из-за собаки исполнительницы. Домработница ушла вместе с домашним любимцем к ветеринару. Там она заявила, что с собачкой ведут себя неправильно. После того, как женщина вернулась домой Бритни Спирс, возник конфликт, звезда якобы напала на помощницу, выбила из рук телефон и ударила ее.
Источники в правоохранительных органах отмечают, что домработница звонила в полицию, а затем подала заявление о нападении. Дело должны рассмотреть в прокуратуре.
Как реагирует сторона Бритни Спирс
Инсайдеры, близкие к знаменитости, отрицали, что она могла физически напасть на домработницу. Но похоже, что ссора между женщинами все-таки была.
Адвокат Бритни Спирс добавил, что звезда просто спорила с домработницей, а пресса намеренно раздула из мухи слона.На фоне заявлений отца Бритни Спирс о нестабильной психике артистки, этот инцидент может отдалить певицу от желаемого освобождения от опекунства. Напомним, что Джейми Спирс заявлял, что его дочь может снова лечь в психбольницу.