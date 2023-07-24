Бритни Спирс удалила страницу в инстаграмме: сколько миллионов подписчиков у нее было

На днях американская певица Бритни Спирс представила новую песню Mind Your Business. Ее она записала в дуэте с рэпером will.i.am. Бритни даже сама зачитала рэп в новой песне.

В композиции исполнительница поет о своей нелюбви к папарацци. И уже через несколько дней после релиза неожиданно удаляет свой аккаунт в инстаграмме. Следовательно, поклонники напуганы исчезновением артистки.

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Бритни Спирс удалила свою страницу в инстаграмме

На певицу было подписано около 42 миллионов пользователей.



Страница Бритни Спирс / Скриншот с инсаграмма

Поклонники боятся, что исчезновение артистки из соцсетей может быть связано с недавним скандалу со спортсменом.

Здесь следует отметить, что в начале июля с Бритни Спирс произошла досадная ситуация. Охранник баскетболиста Виктора Вембаньями ударил по лицу артистку. Инцидент произошел с ней вечером 5 июля в ресторане Catch в отеле ARIA в Лас-Вегасе.

Певица хотела поздравить 19-летнего французского баскетболиста с успехом. Поэтому решила подойти к нему сзади и похлопала его по плечу. Но служба безопасности Виктора помешала певице, ударив ее.

"Его охрана ударила меня по лицу, не оглядываясь, на глазах у толпы. Охранник чуть не сбил меня с ног, а мои очки слетели с лица", – сказала знаменитость.

Однако возможно исчезновение из соцсетей – это специальный пиар-ход артистки для привлечения внимания к новому треку.

will.i.am. и Бритни Спирс – Mind Your Business: смотрите видео онлайн