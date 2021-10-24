Британская звезда Эд Ширан заболел коронавирусом

24 октября 2021 , 20:58
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Источник:

інстаграм Еда Ширана

Один из самых успешных исполнителей современности Эд Ширан заявил, что получил положительный тест на коронавирус. Это произошло всего за несколько дней до премьеры его новой пластинки.

30-летний мужчина заявил, что после того, как получил результат теста на COVID-19, он ушел на вынужденную самоизоляцию. Впрочем, перед выходом нового альбома, в который будут включены его ранее выпущенные хиты Shivers и Bad Habits, он продолжит давать интервью онлайн.

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Эй, народ. Небольшое примечание, чтобы сообщить вам, что у меня, к сожалению, положительный результат на COVID-19, поэтому теперь я изолируюсь и следую правительственным указаниям. Это означает, что я сейчас не в состоянии выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить столько запланированных собеседований/выступлений, сколько смогу, у себя дома. Извиняюсь у всех, кого я подвел. Будьте в безопасности. Всех целую,
– написал Эд Ширан в сети.

На следующей неделе Эд должен присоединиться к Зейн Лоу из Apple Music вживую, чтобы сыграть новые песни из своего нового студийного альбома и ответить на вопросы фанатов. А вот на прошлой неделе он выступил в Лондоне в рамках церемонии вручения награды Earthshot Prize, организованной герцогом и герцогиней Кембриджскими. Поэтому, возможно, герцоги тоже отправятся на временную изоляцию.

Что известно о новом альбоме Эда Ширана

Отметим, что премьера долгожданного четвертого альбома Эда под названием " = " (на английском произносится equals, а на украинском – "икволз") состоится 29 октября. Сейчас известно список его будущих композиций:

  1. Tides
  2. Shivers
  3. First Times
  4. Bad Habits 
  5. Overpass Graffiti 
  6. The Joker and the Queen 
  7. Leave Your Life 
  8. Collide 
  9. 2step 
  10. Stop the Rain 
  11. Love in Slow Motion 
  12. Visiting Hours
  13. Sandman 
  14. Be Right Now

Ранее Эд рассказывал, что в новом альбоме подчеркивает изменения в личной жизни: брак, рождение дочери и некоторые потери, которые ему пришлось пережить, сообщают в Metro:

"Моя жизнь сильно изменилась за последние несколько лет, я женился, стал отцом, пережил потерю, и я размышляю над этими темами на протяжении всего альбома. Я рассматриваю это как свой рекорд по достижению совершеннолетия и не могу дождаться, чтобы поделиться с вами этой следующей главой".

Автор: Уляна Журба