Американский актер Педро Паскаль, известный по роли в сериалах "Игра престолов" и "Мандалорец", сообщил, что его брат Лукас Бальмаседа сменил пол. После прохождения гормональной терапии она стала женщиной и сменила имя на Люкс.

45-летний актер Педро Паскаль отметил, что невероятно рад уже за свою сестру. Как призналась Люкс, брат стал для нее особой поддержкой и "проводником".

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Брат Педро Паскаля сменил пол

В своем инстаграме Паскаль опубликовал фото обложки журнала Ya, на которой позирует его сестра. "Моя сестра, мое сердце, наша Люкс", – написал актер.

В интервью для издания женщина призналась, что смена пола не стала шоком ни для Педро, ни для семьи.

Мой переход стал чем-то очень естественным для всех в моей семье. Это было то, чего они и ожидали... Педро тоже художник и был моим проводником. Он был одним из первых, кто обеспечил меня необходимыми средствами, которые начали формировать мою личность,

– рассказала Люкс.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Она добавила, что когда позвонила Педро Паскалю по фейстайму после смены пола, то мужчина сразу начал спрашивать ее, как она себя чувствует. Но после того как она сказала, что счастлива, он сразу же ее поздравил.

"Он сказал, что это просто невероятно", – отметила Люкс.

28-летняя сестра Педро прошла гормональную терапию в июле прошлого года. До этого она позиционировала себя как небинарный человек (тот, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной). Девушка призналась, что медленно шла к осознанию, что хочет стать женщиной, но сейчас, когда она ею стала, ей стало все гораздо проще. Однако она до сих пор выступает за то, чтобы небинарные люди имели права в обществе. Сейчас 28-летняя Люкс изучает актерское мастерство в Нью-Йорке.

Как Люкс Паскаль выглядела раньше

Отметим, что свой инстаграм-аккаунт Люкс Паскаль завела в августе 2020 года. С тех пор она публиковала фото уже в качестве женщины, но имела небольшое количество подписчиков. Сейчас же на ее страницу подписаны 42 тысячи пользователей.

Как выглядит Инстаграм Люкс Паскаль после смены пола / Скриншот из инстаграма

Относительно того, как Люкс выглядела раньше, то в сети есть несколько фото, на которых юный Лукас обнимал своего брата Педро.

Педро Паскаль и Лукас до смены пола / Фото с фан-аккаунтов в инстаграме