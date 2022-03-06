"Брат, президент": товарищ Зеленского из "Квартала 95" поддержал его красноречивым видео

Комик и актер Евгений Кошевой, близкий друг президента Украины еще из студии "Квартал 95", решил поддержал Зеленского в тяжелое для страны время. Он собрал некоторые моменты из президента друга и опубликовал их в одном ролике.

Видеоролик появился два дня назад на инстаграмм-странице Кошевого, еще недавно поджигавшего на камеру российский флаг. Евгений лаконично обратился к Владимиру Зеленскому: "Брат, президент".

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В видео можно увидеть отрывки из одного интервью, где господин Владимир говорит: "Сначала будут поливать грязью, потом научатся уважать, а еще позже – все будут плакать, когда я уйду. Это мое личное мнение".

Я никогда не пойду на какие-либо условия, чтобы потерять свою честь и достоинство. Никогда, я буду до конца стоять,

– добавил Зеленский в видео.

В ролике Кошевой также показали моменты с парада на Майдане Незалежности в 2021 году, Евровидение в Украине, подготовка к Олимпиаде, встречи с главами европейских государств, а также ключевые обращения президента к народу с начала вторжения России на территорию Украины. .

Евгений Кошевой поддержал друга Владимира Зеленского: видео онлайн

Реакция сети

Двухминутный видеоролик вдохновил подписчиков Кошевого. На него эмоционально отреагировали коллеги Ольга Цыбульская и Леся Никитюк, а также десятки украинцев:

"Наконец-то мы нашли его… Это наш президент. Слава Украине!!! Героям Слава!!! Слава Президенту!!! Смерть врагам!!!";

"Мы его уже никуда не отпустим! Какое "уйду"?!";

"Лучший президент, храни вас Бог";

"Боже, храни его! Лучший президент Украины";

"Господин Президент, ребята ВСУ, низкий Вам поклон. Все будет Украина";

"Наша гордость, вера и сила";

"Верила в него с первой минуты! Он настоящий! У него есть сердце! Это главное! Молюсь за него, его семью, героев, Украину";

"Да бережет Господь! Верим! Победа будет за нами!".

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