Брат Кейт Миддлтон признался, где пропадал после своей свадьбы с любимой

Брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон в сентябре женился на давней возлюбленной Элиз Тевен. Он активно вел инстаграм-блог, однако после свадьбы исчез из сети. Пару дней назад он опубликовал фото с домашним любимцем и признался, что наслаждался временем с женой.

Несмотря на публичность своей родной сестры Кейт Миддлтон, 34-летний мужчина ведет закрытый образ жизни. Свадьба пары прошла во Франции 13 сентября, а туда пригласили только самых близких друзей и родственников. Более 2 месяцев Джеймс не появлялся в сети, устроив себе детокс от социальных сетей.

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И мы вернулись. Я был погружен в объятия и наслаждался первыми месяцами пребывания с моей новой женой. Я понял, что случайно прошел социальную детоксикацию, что, я считаю, неплохо... Но мы вернулись – надеюсь, вы не против,

– отметил Миддлтон.

Мужчина рекомендует всем своим поклонникам время от времени выключать социальные сети и телефоны, и наслаждаться настоящей жизнью.



Джеймс Миддлтон вернулся в инстаграм после свадьбы / Фото из инстаграма мужчины

Что известно о личной жизни Джеймса Миддлтона