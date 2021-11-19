"Боже, за что": "Мисс Украина International" о возможном участии в "Мисс Мира 2021"

За неделю до отлета на "Мисс Мира 2021" стало известно, что Александра Яремчук может не попасть в Пуэрто-Рико из-за отсутствия визы. Девушку могла заменить Ольга Шамрай, которая на конкурсе красоты "Мисс Украина 2021" завоевала титул "Мисс Украина International". Девушка призналась, что не обрадовалась такой перспективе.

У 24-летней Ольги Шамрай были все шансы представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира 2021". Она была единственной победительницей, у которой была виза в США. Девушка призналась, что титул "Мисс Украина International" ее вполне устраивает. Так, когда с ней связались представители комитета, она совсем не обрадовалась.

Стоит увидеть Александра Яремчук показала два платья, в которых выступит на "Мисс Мира 2021" в Пуэрто-Рико

Модель вроде бы не хотела лететь в Пуэрто-Рико, ведь на подготовку к большому конкурсу у нее оставалось всего четыре дня. За это время она должна выучить два танца, которые для Александры Яремчук поставил Дмитрий Жук, снять видеовизитку, а дизайнеры – перешить два платья.

Я не ожидала. У меня было столько планов на ближайшие два месяца. И я такая: "Боже, за что". Если бы у меня был месяц подготовки, это было бы другое дело,

– призналась Ольга Шамрай.

эксклюзивном комментарии 24 каналу глава PR-службы "Мисс Украина" заявляла, что, если Александра Яремчук не получит американскую визу.

"Мисс Украина International" Ольга Шамрай / Фото пресс-службы конкурса красоты

Ольга Шамрай о жизни после конкурса "Мисс Украина 2021"

Обладательница титула "Мисс Украина International" призналась, что после конкурса красоты ее жизнь кардинально изменилась. Во-первых, она переехала в Украину, ведь последние семь лет жила и училась в Польше. Во-вторых, на Родине у красавицы появилось больше съемок и работы.

"Я так счастлива из-за своего титула Мисс International, мне и так хорошо. Для меня подвиг то, что я пришла на кастинг "Мисс Украина 2021", потому что до этого была очень неуверенная в себе, у меня были комплексы. Это была большая победа над собой. То, что меня взяли в 25, – это вау, а то, что я стала Мисс International – это просто мечта", – добавила Ольга Шамрай.