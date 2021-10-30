Ботокс с 23 лет, – Оля Полякова откровенно рассказала о процедурах омоложения
Источник:"Взрослые девочки"
Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, как поддерживает молодость. Звезда призналась, что колет только ботокс. Никакими другими инъекциями она не злоупотребляет, но делает ручные массажи лица.
Украинских звезд часто спрашивают о пользовании бьюти-инъекциями или другими процедурами для омоложения. Однако не все спешат отвечать на такие вопросы откровенно. Впрочем, этой темы никогда не стеснялась Оля Полякова.
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Какими процедурами пользуется Полякова
Исполнительница рассказала, что в ее лице есть только ботокс, который она колет в лоб, чтобы корректировать появление морщин. Никакими другими уколами красоты она не пользуется.
Я делаю ботокс с 23 лет. Сейчас – раз в 8 месяцев. Больше у меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю "нити", я не делаю мезотерапию. У меня очень крупные черты лица, и если я начну делать гиалуронку, я буду похожа на покусанную пчелами женщину,
– призналась Оля Полякова.
Певица добавила, что будет неправдой сказать, что она ничего не делает с лицом. Ведь к важным съемкам Оля Полякова готовится 3 часа.
"Мои губы и скулы не менялись никогда, но я столько делаю процедур на лице. Я не захожу в кадр без процедуры. Все, что вы видите, я к этому готовлюсь 3 часа, всегда, перед любой съемкой", – добавила звезда.
Перед любыми съемками Оле делают массаж лица, а также дорогую коллагеновую маску. К тому же иногда она ходит на процедуры аппаратной косметологии.
Оля Полякова / Фото из инстаграма звезды
Как другие звезды относятся к бьюти-инъекциям
- Ольга Сумская рассказывала, что когда-то прибегала к таким процедурам. Однако этот опыт она запомнила как негативный. Актрисе казалось, что после инъекций она имела агрессивный вид.
- Jerry Heil признавалась, что сначала негативно реагировала на неестественный способ омоложения. Впрочем, она не отвергает мысль о том, что с возрастом изменит к этому отношение.
- Слава Каминская часто прибегает к косметическим процедурам. Недавно она показывала, как колола ботокс в лоб и корректировала контур губ.