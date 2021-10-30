Ботокс з 23 років, – Оля Полякова відверто розповіла про процедури омолодження

Відома українська співачка Оля Полякова розповіла, як підтримує молодість. Зірка зізналась, що коле тільки ботокс. Ніякими іншими ін'єкціями вона не зловживає, але робить ручні масажі лиця.

Українських зірок часто запитують про користування б'юті-ін'єкціями чи іншими процедурами для омолодження. Однак не всі поспішають відповідати на такі запитання відверто. Втім, цієї теми ніколи не соромилась Оля Полякова.

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Якими процедурами користується Полякова

Виконавиця розповіла, що в її обличчі є тільки ботокс, який вона коле в лоб, щоб коригувати появу зморшок. Ніякими іншими уколами краси вона не користується.

Я роблю ботокс із 23 років. Зараз – раз на 8 місяців. Більше у мене в обличчі немає взагалі нічого. Я не роблю "нитки", я не роблю мезотерапію. У мене дуже великі риси обличчя, і якщо я почну робити гіалуронку, я буду схожа на покусану бджолами жінку,

– зізналась Оля Полякова.

Співачка додала, що буде неправдою сказати, що вона нічого не робить з обличчям. Адже до важливих зйомок Оля Полякова готується 3 години.

"Мої губи й вилиці не змінювалися ніколи, але я стільки роблю процедур на обличчі. Я не заходжу в кадр без процедури. Все, що ви бачите, я до цього готуюся 3 години, завжди, перед будь-якою зйомкою", – додала зірка.

Перед будь-якими зйомками Олі роблять масаж обличчя, а також дорогу колагенову маску. До того ж інколи вона ходить на процедури апаратної косметології.



Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки

Як інші зірки ставляться до б'юті-ін'єкцій