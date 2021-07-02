Дикая природа джаза: Borjomi Flavored Water на Leopolis Jazz Fest

Уже седьмой год подряд Borjomi встречает гостей Leopolis Jazz Fest джазовыми турами и интерактивными зонами. Главной изюминкой ежегодно является легендарный Borjomi Jazz Bus – автобус-кабриолет с дикой природой и группами на крыше, который с ветерком и музыкой привозит гостей к главной локации фестиваля.

В этом году состоялся X юбилейный Leopolis Jazz Fest. Одним из главных партнеров музыкального фестиваля стала компания Borjomi. Больше всего гостям запомнился легендарный автобус-кабриолет, который ездил по красивым улочкам Львова.

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Borjomi Flavored Water на Leopolis Jazz Fest

Бренд Borjomi имеет 130-летнюю историю. В этом году впервые на Leopolis Jazz Fest он представил инновационный продукт без сахара и калорий, с нотами ягод, трав и фруктов Borjomi Flavored Water.

Компания создала настоящий портал в мир дикой природы среди городских джунглей Львова Borjomi Wild Nature Zone. Эту лаундж-зону с диджей-сетами, прохладительными напитками и идеальным комьюнити для отдыха вместе обустроили на территории главной локации фестиваля.



Borjomi Flavored на Leopolis Jazz Fest / Фото пресс-службы

"Мы любим Львов за душевность и вид с Высокого замка, за лучшие в мире сладости и огонь в сердце после местных угощений. Мы обожаем приезжать в город Льва в любое время года. Но есть несколько дней в июне, когда мы любим Львов до исступления. Это тогда, когда город встречает самый джазовый фестиваль не только Украины, но и Восточной Европы,который звучит на весь мир!", – рассказал директор по маркетингу IDS Borjomi Ukraine Анатолий Гордеев.

Мужчина добавил, для него Leopolis Jazz Fest – это:

лучшие джазовые исполнители и неповторимая дикая природа джаза;

любимые Borjomi Flavored Water и Borjomi Wild Nature Zone с незабываемыми диджей-сетами, безудержным танцами и жаркими афтепати;

5 дней драйва, музыки и красоты.



Borjomi Flavored на Leopolis Jazz Fest / Фото пресс-службы

Джаз, как и Borjomi Flavored Water – дикий, самобытный, с яркой историей и смелым будущим. Джазом, как и Borjomi Flavored Water, хочется наслаждаться с закрытыми глазами,

– поделился Анатолий Гордеев.

Leopolis Jazz Fest ежегодно превращает город в настоящую цитадель джаза:

все дышит и движется в унисон с ритмичными композициями, звучащими отовсюду;

собираются известные исполнители и страстные меломаны со всего мира;

всех объединяет любовь к джазу, которой так подходит яркая новинка от бренда со 130-летней историей – Borjomi Flavored Water.



Borjomi Flavored на Leopolis Jazz Fest / Фото пресс-службы