Больше рабами не будем, – Alina Pash объяснила, почему выступила на фестивале с артистами из рф

Украинская певица Alina Pash выступила на фестивале Sziget в Венгрии. Известно, что в лайнапе мероприятия присутствовали артисты из россии.

Освещать текущую ситуацию в Украине и жизнь украинцев в новых реалиях очень важно. С европейцами нужно общаться как можно больше. Об этом 24 каналу рассказала певица Alina Pash.

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Мероприятие стало очередной площадкой сопротивления российской агрессии. Выступление певицы вызвало большой резонанс.

Я знаю, что все молодое поколение голосовало против Орбана. Им максимально неприятно, что сегодня их ассоциируют с предателями мира, что украинцы не верят, что они помогают Украине. Молодое поколение помогает. Но роспропаганда работает. В Венгрии ужасно коррумпированное правительство,

– заметила Pash.

Девушка рассказала, что венгры подходили к ней и благодарили. Они говорили: "Ого вы смелые, украинцы".

"Я повторяла людям фразу Шандора Петефи: "Istenre esküszünk, magyarok. Esküszünk, de nem leszünk többé rabszolgák". Что значит: "Клянемся Богом, венгры. Клянемся, но больше рабами не будем", – сказала Pash.

Политический перформанс восприняли положительно

На следующий день все венгерские СМИ написали об украинке, которая прямо на сцене разрезала портрет Орбана, пожимающего руку путину. "И люди восприняли это очень на ура. Именно те, которые являются оппозицией. Но, конечно, были те, кто написал: "Больше не возвращайся в Венгрию", – сказала девушка.

Певица хотела, чтобы украинцы, которые являются фанатами фестиваля, но в этом году не смогли его посетить, могли быть услышаны. Их видеообращение транслировали прямо во время выступления на сцене. Раздавались призывы:

"Венгерский народ точно это не одобряе т. Мы знаем, как вы добры и искренни";

т. Мы знаем, как вы добры и искренни"; "Вы, венгры, можете войти в историю как единственная европейская страна, поддерживающая зло – путина и преступных россиян. Покажите, что вы за мир и свободу";

– путина и преступных россиян. Покажите, что вы за мир и свободу"; "Именно вы придумали название "Остров свободы" ;

; "Всем любовь";

"Слава Украине".

Как рассказала певица, она сменила плейлист на это выступление. "Я убрала по большей части все зажигательные песни. Оставила те, у которых есть конкретные сообщения о войне. Песню "Небратские народы" также восприняли прекрасно. Есть много песен, которые исполняются наполовину украинским и английским. Практически перед каждой песней я пыталась говорить о важном", – отметила девушка.

Надо использовать любую возможность говорить о войне

К сожалению, в Венгрии очень мощно работает российская пропаганда. Следовательно, нужно использовать любую возможность говорить о войне, считает Pash.

Люди должны знать, что сегодня Украина мужественно противостоит всемирному злу. В то же время каждая страна, которая поддерживает агрессию россия, причастна к массовым убийствам украинцев. Террористы должны быть изолированы от внешнего мира, в противном случае – следующей целью может стать кто-либо.

Пока в сети вирусится довольно хороший момент. Это последняя песня Witch, где я говорю: "Крови, крови, крови. Нет, не мертвой – живой. Чтобы текла, лилась, кипела. Не убивала, чтобы творила". Мы подожгли кремль, он у нас красиво пылал. Да, я считаю, что это довольно смело. И заканчивать следует именно таким, сигналом сирены в том числе. Чтобы люди услышали, как украинцы живут каждый день, и насколько это неприятный звук,

– резюмировала Alina Pash.