Больше не одинок: Илон Маск закрутил роман с австралийской актрисой, – СМИ

Основателя компании SpaceX Илона Маска заподозрили в романе с известной актрисой Наташей Бассет. Звезду увидели в частном самолете изобретателя.

С сентября 2021 года Илон Маск был одиноким, но, похоже, его статус холостяка изменился. Его заподозрили в новом романе.

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Илон Маск больше не одинок

Илона Маска заподозрили в романе с Наташей Бассет, австралийской актрисой. Ее сфотографировали папарацци, когда она выходила из частного самолета изобретателя. Именно это и вызвало слухи.

Наташа Бассет выросла в Австралии и в 2019 году переехала в Нью-Йорк. Она наиболее известна по таким лентам: "Да здравствует Цезарь!", "Бритни навсегда". Сейчас актриса снимается в фильме об Элвисе Пресли.

Наташа Бассет / Фото из инстаграма актрисы

Предыдущий роман Илона Маска