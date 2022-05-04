Больше не Миша Марвин: брата TAYANNA поперли из Black Star на России
Источник:инстаграм Миши Марвина
Младший брат TAYANNA Михаил Решетняк, известный как Миша Марвин, 7 лет строил карьеру на России. Его продюсировал лейбл Тимати Black Star, однако их сотрудничество завершилось.
Похоже, из Black Star Миша Марвин ушел со скандалом, ведь у него забрали не только песни, которые он выпускал 7 лет, но и имя. Теперь брат TAYANNA будет выступать под псевдонимом Миша М.
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Мишу Марвина поперли из Black Star
Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат… 7 лет я был артистом лейбла. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу,
– объявил Миша Марвин.
Однако он поблагодарил всех, кто причастен к его карьере, в частности Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов). По словам Марвина, именно генеральный директор Black Star "поверил в него 7 лет назад и помогал в течение всего этого времени".
"Меня ждет новый опыт. И я готов к новой главе своей жизни. Теперь я Миша М", – добавил певец и представил свой первый сольный трек "Человек".
Путь Миши Марвина с Black Star: смотрите видео онлайн
Однако, похоже, уходить с российского музыкального рынка брат TAYANNA не планирует. В шапке его профиля в инстаграме до сих пор "висят" контакты менеджера и пиарщицы из страны-агрессорки.
Похоже, Миша Марвин, как и Регина Тодоренко, толерует дружбу украинцев и россиян, которых считает невиновными в войне.
Скриншот из инстаграма Миши Марвина
Что Миша Марвин говорил о войне России в Украине
- Из России Миша Марвин уехал еще в начале февраля. Он улетел в Дубай и не вернулся.
- Лишь 2 марта, через неделю после нападения России на Украину, певец снял видео, в котором обратился к тем, кто считает войну "военной операцией", и попросил задуматься. Ни Путина, ни Россию он не осудил и написал, что "большинство русских людей не хотят этой войны, как и украинцы".
- В марте Миша Марвин выпустил песню "Останови планету", а вместе с тем призывал к миру и "не разжигать еще большую ненависть между людьми".
- Только 21 марта артист четко написал, что "против войны, против убийств и может говорить о том, что происходит".
Миша Марвин против войны: фото
Полный текст публикации Миши Марвина:
Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин.
Да, мое имя и мои песни мне больше не принадлежат. Но есть то, что останется со мной навсегда – это вы. И для вас я напишу много новых песен, мы проведем много времени на моих будущих концертах.
7 лет я был артистом лейбла: писал песни себе и другим, релизил треки, давал концерты. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Я благодарен всем, кто участвовал в развитии артиста Миши Марвина. Я благодарен Пашу за то, что именно он поверил в меня 7 лет назад и помогал в течение всего этого времени.
Все, что вы видели, клипы, концерты делала огромная команда. Часть которой осталась со мной. Меня ждет новый опыт. И я готов к новой главе своей жизни.
Теперь я Миша М. И мой первый сольный релиз уже доступен на площадках. Возможно, он не коммерческий, вероятно, не для чартов. Но это очень важная для меня песня. Я надеюсь на вашу поддержку, как никогда.