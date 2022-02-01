Больше не Atlas Weekend: самый большой украинский фестиваль сменил название

Украинский музыкальный фестиваль решил сменить свое название с Atlas Weekend на просто Atlas. На такое решение повлияли несколько факторов, среди которых и продолжительность события не только 2 дня, а даже целую неделю, что уже отрицает понимание "уик-энда",

Фестиваль за последние 6 лет стал самой большой концертной площадкой в ​​Восточной Европе. Сюда приезжают звезды мировой величины и отечественные артисты, поэтому организаторы решили сделать ребрендинг события. Отныне фестиваль будет официально называться Atlas.

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На это повлияло несколько причин:

использовать слово "weekend" стало неактуально, ведь мероприятие переросло понятие "фестиваля выходного дня". В прошлом году оно длилось целую неделю, а в 2022 году будет проходить в течение пяти дней;

посетители выступлений, звезды и пользователи соцсетей уже давно используют название Atlas, ведь так гораздо короче и проще;

и не обошлось без тенденции на минимализм и простоту, без каких-либо нагрузок.

"Atlas — это гораздо масштабнее, чем несколько концертов на выходных. Это место, где ты встречаешь всех своих друзей или давних знакомых, место, где ты можешь быть собой и где можно путешествовать по странам и культурам, не выезжая за границу… С сегодняшнего дня мы официально Atlas. Название новое, но атмосфера – неизменная!" – сообщили организаторы и прикрепили видео, где украинские звезды и мэр города всегда использовали первую часть названия фестиваля.

Кроме названия события организаторы изменили фирменный стиль и логотип мероприятия – в этом году остановились на стилистике комиксов.