"Больно обращаться к Богу": Тина Кароль побывала на службе Папы Римского в Ватикане

С мая Тина Кароль гастролирует по Европе с концертами в поддержку Украины. На днях состоялось ее выступление в Риме, после которого она посетила Ватикан – Сады и праздничную службу Папы Римского.

В Италию Тина Кароль прибыла не только с благотворительной, но и с культурной целью. Перед сольником она прибыла на встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Ярославом Мельником, а после – помолилась за Украину в Ватикане.

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Тина Кароль в Ватикане

На следующий день после концерта, 4 июня, певица прибыла в Ватикан. Там она познакомилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины при Святом Престоле в Ватикане Андреем Юрашем. Вместе с ним Кароль посетила Сады Ватикана, а затем попала на праздничную службу Папы Римского в Собор Святого Петра. Она состоялась по случаю католической Святой Троицы.

В величайшей христианской церкви мира звезда помолилась за мир в Украине, но призналась, что обращаться к Господу во время войны – непросто.

Особенно больно обращаться к Богу в момент, когда церкви в Украине бомбит и сжигает дотла российский враг. Война служит только интересам тьмы. Но Господь даровал человечеству надежду, именно ею полон украинский народ на своем героическом пути к победе,

– высказалась Тина Кароль.

Тина Кароль на праздничной службе Папы Римского / Фото из фейсбука певицы

за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину Тина Кароль ушла в монастырь , потому что, как уверяет,

Тина Кароль с Андреем Юрашем в Садах Ватикана / Фото из фейсбука певицы

Тина Кароль с Андреем Юрашем в Садах Ватикана / Фото из фейсбука певицы

Каким был концерт Тины Кароль в Риме

На концерте Тины Кароль в Риме был аншлаг.