"Больно обращаться к Богу": Тина Кароль побывала на службе Папы Римского в Ватикане
Источник:фейсбук Тины Кароль
С мая Тина Кароль гастролирует по Европе с концертами в поддержку Украины. На днях состоялось ее выступление в Риме, после которого она посетила Ватикан – Сады и праздничную службу Папы Римского.
В Италию Тина Кароль прибыла не только с благотворительной, но и с культурной целью. Перед сольником она прибыла на встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Ярославом Мельником, а после – помолилась за Украину в Ватикане.
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Тина Кароль в Ватикане
На следующий день после концерта, 4 июня, певица прибыла в Ватикан. Там она познакомилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины при Святом Престоле в Ватикане Андреем Юрашем. Вместе с ним Кароль посетила Сады Ватикана, а затем попала на праздничную службу Папы Римского в Собор Святого Петра. Она состоялась по случаю католической Святой Троицы.
В величайшей христианской церкви мира звезда помолилась за мир в Украине, но призналась, что обращаться к Господу во время войны – непросто.
Особенно больно обращаться к Богу в момент, когда церкви в Украине бомбит и сжигает дотла российский враг. Война служит только интересам тьмы. Но Господь даровал человечеству надежду, именно ею полон украинский народ на своем героическом пути к победе,
– высказалась Тина Кароль.
Тина Кароль на праздничной службе Папы Римского / Фото из фейсбука певицыНапомним, за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину Тина Кароль ушла в монастырь, потому что, как уверяет, "предчувствовала боль и пошла молиться".
Тина Кароль с Андреем Юрашем в Садах Ватикана / Фото из фейсбука певицы
Тина Кароль с Андреем Юрашем в Садах Ватикана / Фото из фейсбука певицы
Каким был концерт Тины Кароль в Риме
На концерте Тины Кароль в Риме был аншлаг.
"Вечер музыки, надежды и света подарила сегодня непревзойденная Тина Кароль украинцам Рима. Любимые хиты, трогательные народные украинские песни, древние лемковские колыбельные исполнила певица вместе со своими преданными слушателями. Это был невероятный вечер единения. Вечер красоты. Вечер Украины", – говорится в фейсбуке посольства Украины в Италии.
Напомним, европейский тур Тины Кароль – благотворительный. Деньги от продажи билетов идут в фонд певицы "Полюс притяжения", который до 24 февраля поддерживал детские онкобольницы Украины, а после – еще и оказывает медицинскую помощь детям, пострадавшим в войне.
Все выступления артистки сейчас – моноконцерты, на которых она появляется сама, без музыкантов, балета и спецэффектов.