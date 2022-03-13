Боль и желание самому взять оружие, – Руслана эмоционально отреагировала на трагедию в Старичах
Источник:инстаграмм Русланы
Певица Руслана поделилась, что вместе с помощницей еще вчера искала бронежилеты и другие вещи для одной из бригад, как Россия безжалостно выпустила ракеты по Яворивскому полигону. Женщина соболезнует семьям всех погибших и признается, что самой хочется взять в руки оружие.
Руслана опубликовала фото из полигона, где стоит среди военных. По ее словам, она много раз была на Яворовском полигоне со съемками, а также на военных учениях.
К слову Яворов – очень известный объект, удары по нему – от ярости россиян, – Подоляк
Обстрел Яворивского полигона. Трагически погибли 35, ранены 134 человека от ночных обстрелов Яворивского военного полигона (Международного центра миротворчества и безопасности). Соболезнования семьям погибших. Готовы помочь чем сможем. Герои не погибают! Боль и желание взять оружие…
– написала Руслана.
Руслана на Яворовском полигоне / Фото с инстаграмма певицы
Вспоминая трагедию, она обратилась к своим поклонникам с просьбой финансово поддержать закупку брони из США для украинских военнослужащих.
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