Боль и горе последних трех месяцев: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали клип на песню "24/02"

Популярная группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовала песню и клип "24/02". Это трек о утре, которое навсегда разделило жизнь каждого человека в Украине на "до" и "после".

Название песни – это трагическая дата, которая навсегда оставила отпечаток в сердцах и судьбах украинцев. Если бы Россия цинично не ворвалась на территорию нашей страны, мы и дальше бы продолжали жить в свободном, процветающем государстве. Однако сейчас нам приходится бороться за каждый сантиметр родной земли.

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Клип, в котором собрали кадры войны

Видео начинается с кадров обстрелов и разрушений, которые наносит нам враг. Мы видим боль и горе, которые вся Украина переживает уже 3 месяца. Но часы, стрелки которых идут в обратную сторону, пытаются "отменить" события, которые ежедневно причиняют боль.

Разрушенные здания в Харькове, Мариуполе, Ирпене и других городах по кирпичам складываются в свое первоначальное состояние. Нам бы очень хотелось, чтобы все это с нами никогда не происходило! Однако следующий кадр не дает убежать от жестокой реальности и прямо говорит: "Как бы нас ни болело, как бы не горела душа, к славной победе нам дорога одна".

По пути к свободе украинцы с оружием в руках выгоняют оккупантов из родной земли. Во второй части работы мы видим, что только вера в Вооруженные Силы Украины есть путь к нашей победе.

Клип о том, как наша жизнь изменилась через секунды. Мы знаем, как было: до 24 февраля – у каждого из нас кипела своя жизнь, с мечтами, планами на будущее. И уже знаем, какое оно после того ужасного утра… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и знаем, что после нашей победы будет крепкое, свободное и действительно независимое государство,

– сказал Сергей Танчинец.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "24/02": смотрите видео онлайн