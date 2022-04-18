Бойцы ждут оружия и подкрепления, – Злата Огневич призвала спасти Мариуполь

В Мариуполе сейчас настоящий ад. Город почти полностью разрушен, в блокаде находятся 100 тысяч гражданских людей, военные остались без возможности получать оружие и подкрепление. Они мужественно защищаются и не сдают Мариуполь.

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Злата Огневич призвала уволить Мариуполь

Артистка подчеркнула, что дети прячутся в холодных подвалах, без еды, напуганные, с единственным желанием – выжить. Также в городе много раненых, которые не могут получить надлежащей медицинской помощи. Есть случаи, когда оккупанты заставляют людей разбирать завалы и только после этого дают им еду.

Бойцы ежедневно теряют собратьев. ВСУ, полк АЗОВ, морские пехотинцы, НГУ, пограничники, боевые подразделения – лучшие из лучших!

– подчеркнула Огневич.

Боеприпасы, лекарства и еда у военных заканчиваются. От голода они теряют сознание, однако, очнувшись, снова и снова идут в бой. Они клялись защищать украинцев и офицерская честь не позволяет нарушить эту присягу.



Бойцы ждут оружия и подкрепления! До сих пор надеются, что к ним придут и окажут такую ​​нужную помощь,

– сказала Злата.



Злата Огневич призвала помочь Мариуполю / Фото с инстаграмма певицы



"Своих бросать нельзя. Я понимаю, что мой голос – это капля в море. Но и один голос – это о громко! И главное. Ребята, стоящие на защите крепости Мариуполь, вы – лучшие, самые сильные! Буду за честь познакомиться с вами и праздновать победу, потому что я надеюсь, что вы вернетесь живыми, целыми, невредимыми. Я надеюсь, что руководство совершит деблокаду. Я все еще верю в это и призываю сделать как можно скорее!", – подытожила Огневич.