Одень котика: бойцы ВСУ снялись топлесс, чтобы помочь собратьям – соблазнительные фото

Украинские военные снялись в пикантной фотосессии, чтобы помочь одеть собратьев на зиму. На фото защитники оказались частично обнаженными и одетыми в военную амуницию.

Инициатором благотворительной акции выступила организация "Демократический топор". Такую идею она позаимствовала у австралийских пожарных, которые ежегодно фотографируются обнаженными для сбора денег на благотворительность.

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Фотосессия "Одень котика"

В "Демократическом топоре" отметили, что цель такой съемки – помочь надеть на зиму целый батальон. К фотосессии присоединились:

ветеран АТО , который рушит оккупантов с 2015 года;

, который рушит оккупантов с 2015 года; владелец барбершопа , ставший старшим сержантом взвода;

, ставший старшим сержантом взвода; тренер по боксу , мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян;

, мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян; владелец кроссфита зала , который обегал несколько военкоматов, чтобы его забрали на службу;

, который обегал несколько военкоматов, чтобы его забрали на службу; юрист, который каждому оккупанту дословно расскажет, чья это земля.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Все они стремятся, чтобы защитниками Украины, нашим котикам было тепло зимой. Военные заботятся о том, чтобы нам было комфортно и тепло в своих домах, чтобы не пришлось никуда уезжать. А мы должны позаботиться о том, чтобы эта зима была максимально теплой, насколько это возможно, для них.

Гривна, валюта и крипта – https://bit.ly/3lz1sdD

Карта – 5169 3351 0047 5223

PayPal – donate@sokyra.space (здесь можно оставить приветствие для военных, которое обязательно передадут им. Как именно – организаторы расскажут впоследствии).

Реакция сети на фотосессию

Украинцы не оставили военных без комплиментов. Они не только поздравляют с праздником, но и засыпают приятными словами.