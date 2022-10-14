Одень котика: бойцы ВСУ снялись топлесс, чтобы помочь собратьям – соблазнительные фото

14 октября 2022 , 20:56
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Источник:

инстаграмм "Демократического топора"

Украинские военные снялись в пикантной фотосессии, чтобы помочь одеть собратьев на зиму. На фото защитники оказались частично обнаженными и одетыми в военную амуницию.

Инициатором благотворительной акции выступила организация "Демократический топор". Такую идею она позаимствовала у австралийских пожарных, которые ежегодно фотографируются обнаженными для сбора денег на благотворительность.

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Фотосессия "Одень котика"

В "Демократическом топоре" отметили, что цель такой съемки – помочь надеть на зиму целый батальон. К фотосессии присоединились:

  • ветеран АТО, который рушит оккупантов с 2015 года;
  • владелец барбершопа, ставший старшим сержантом взвода;
  • тренер по боксу, мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян;
  • владелец кроссфита зала, который обегал несколько военкоматов, чтобы его забрали на службу;
  • юрист, который каждому оккупанту дословно расскажет, чья это земля.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Все они стремятся, чтобы защитниками Украины, нашим котикам было тепло зимой. Военные заботятся о том, чтобы нам было комфортно и тепло в своих домах, чтобы не пришлось никуда уезжать. А мы должны позаботиться о том, чтобы эта зима была максимально теплой, насколько это возможно, для них.

Помочь одеть "котиков" можно по реквизитам:
  • Гривна, валюта и крипта – https://bit.ly/3lz1sdD
  • Карта – 5169 3351 0047 5223
  • PayPal – donate@sokyra.space (здесь можно оставить приветствие для военных, которое обязательно передадут им. Как именно – организаторы расскажут впоследствии).

Реакция сети на фотосессию

Украинцы не оставили военных без комплиментов. Они не только поздравляют с праздником, но и засыпают приятными словами.

  • "Ого, ребята! Надо квартирку открыть, что ли, потому что это огонь!"
  • "Ой, ну это надо на ночь мне такое хорошее случилось! Наши лучшие!"
  • "Да какие же они котики? Они настоящие львы!"
  • "Крутецкая идея! С удовольствием задонатила!"
  • "Очень крутая идея! Да невероятно хорошие котики!"
Автор: Христина Кобак