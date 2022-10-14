Одягни котика: бійці ЗСУ знялися топлес, щоб допомогти побратимам – спокусливі фото
Джерело:інстаграм "Демократичної сокири"
Українські військові знялися у пікантній фотосесії, щоб допомогти одягнути побратимів на зиму. На фото захисники постали частково оголеними та вдягненими у військову амуніцію.
Ініціатором благодійної акції виступила організація "Демократична сокира". Таку ідею вона запозичила в австралійських пожежників, які щороку фотографуються оголеними задля збору грошей на благодійність.
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Фотосесія "Одягни котика"
У "Демократичній сокирі" наголосили, що мета такої зйомки – допомогти вдягнути на зиму цілий батальйон. До фотосесії долучилися:
- ветеран АТО, який валить окупантів із 2015 року;
- власник барбершопу, який став старшим сержантом взводу;
- тренер із боксу, який мріє відправити у вічний нокаут тисячі росіян;
- власник кросфіт залу, який оббігав кілька військкоматів, щоб його забрали на службу;
- юрист, який кожному окупанту дослівно розкаже чия це земля.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Усі вони прагнуть, щоб захисниками України, нашим "котикам" було тепло взимку. Військові дбають про те, щоб нам було комфортно та тепло у своїх домівках, щоб не довелося нікуди виїжджати. А ми маємо подбати про те, щоб ця зима була максимально теплою, наскільки це можливо, для них.Допомогти одягнути "котиків" можна за реквізитами:
- Гривня, валюта і крипта – https://bit.ly/3lz1sdD
- Карта – 5169 3351 0047 5223
- PayPal – donate@sokyra.space (тут можна залишити привітання для військових, яке обов'язково передадуть їм. Як саме – організатори розкажуть згодом).
Реакція мережі на фотосесію
Українці не залишили військових без компліментів. Вони не лише вітають зі святом, а й засипають приємними словами.
- "Ого, хлопці! Треба квартирку відкрити, чи що, бо це ж вогонь!"
- "Ой, ну це ж треба на ніч мені таке гарне трапилося! Наші найкращі!"
- "Та які ж вони котики? Вони справжні леви!"
- "Крутецька ідея! З задоволенням задонатила!"
- "Дуже крута ідея! Та неймовірно гарні котики!"