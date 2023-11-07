Симптомы появились за три дня: блогер Богдан Шелудяк рассказал, помогает ли ему лечение
Источник:Богдан Шелудяк
Несколько дней назад телеведущий и блогер Богдан Шелудяк признался, что у него обнаружили редкое неврологическое заболевание синдром Гийена-Барре. С тех пор он проходит лечение. Теперь блогер Буше рассказал о своем состоянии и назвал симптомы болезни.
Новость о заболевании Богдана Шелудяка шокировала сеть. Ранее блоггер описал, на что похожа болезнь – он сравнил ее с алкогольным опьянением.
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Помогает ли Буше лечение
Блогер сообщил, что врачам удалось остановить развитие болезни. По его словам, все "застыло" на тех симптомах, которые были в начале лечения:
- онемение рук и ног;
- глаза выдают две отдельные картинки;
- нарушена координация;
- парез мягких ньобных тканей;
- а также общая слабость, головная боль, головокружение и удушье.
Шелудяк заявил, что развитие болезни прекратилось / Скриншот с его инстаграммы
Как началась болезнь Шелудяка
Блогер рассказал, когда почувствовал первый симптом. Оказывается, это было двоение в глазах. Все остальные признаки болезни появились в течение трех последующих дней.
По его словам, с утра стало хуже, в глазах еще больше двоилось. Он измерил давление, после чего выпил таблетку, но лучше ему не стало. Шелудяк вспомнил, что на следующий день появились новые симптомы – онемение рук, ног и паховой зоны.
Блогер сразу уехал в клинику, где его направили сдать анализы. Вечером его ждал еще один шок – появились проблемы с голосом и речью.
Утром я едва приподнялся, физически просто не мог этого сделать и попросил сестру довезти меня сдать анализы, потому что до такси сам бы не дошел,
– вспомнил Буше.
Шелудяк не скрывает – тогда думал, что это будет его "конечная остановка", потому что никогда он так плохо не чувствовал себя. После этого Богдан лег в больницу на стационар, чтобы лечиться.
Богдан Шелудяк рассказал, как прогрессировала болезнь / Скриншот с его инстаграммы