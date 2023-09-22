Ты не можешь быть пацифистом, – Богдан Шелудяк честно ответил, как отреагирует на повестку

Ведущий и блогер Богдан Шелудяк признался, как переживал потери друзей, защищавших Украину. Он ответил, что будет делать, если получит повестку.

Инфлюэнсер и ведущий Богдан Шелудяк (также известный как Богдан Буше) признался, что почти не получает сообщения типа: "почему не на фронте". Он считает, что делает достаточно для победы Украины в войне.

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Как Шелудяк отреагирует на повестку

Богдан Шелудяк считает, что ему "не придется краснеть" после победы за то, что он сделал и чего не сделал. Но если блогер получит повестку, то будет делать то, что и положено.

Пожалуй, что придется. Хотя я в этом плане максимальный пацифист. Но что касается людей, которые пришли тебя убивать, ты не можешь быть пацифистом. Если так случится, то я буду действовать так, как нужно действовать,

– признался Богдан.

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Богдан Буше о друзьях, которых потерял

, в свое время Виталий Козловский по повестке говорил, что когда она придет, то "отмазываться не будет". Артист свое слово сдержал, когда его мобилизовали. Он прошел обучение и сейчас находится на фронте в рядах бригады "Рубеж" Гвардии наступления.

Ведущий признался, что у него много друзей и знакомых, которые находятся в Вооруженных Силах. Некоторых из них уже нет в живых.

Еще в марте 2022 года не стало моего друга детства, моего соседа. Он был военным и сразу, когда началось полномасштабное вторжение, он пошел воевать. И в течение 22 лет еще несколько человек…

– поделился Богдан.

Он признался, что сложно описать свое состояние в моменты, когда слышишь эти трагические новости. Ведь опустошение ощущаешь даже тогда, когда долго не общался с человеком.

"Ты чувствуешь просто опустошение, вспоминаешь моменты и скучаешь по человеку. Даже если вы в последние годы не общались, этот человек играл определенную роль в твоей жизни. И ты понимаешь, что ты его уже никогда не увидишь и не услышишь", – заметил Шелудяк.