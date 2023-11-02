Редкое заболевание: звезда сериала "Школа" шокировал диагнозом, который поставили врачи

На днях украинский блоггер и ведущий шоу "Кто сверху" Богдан Шелудяк, известный под псевдонимом Буше, поделился печальным известием о болезни. Оказывается, у него подтвердили синдром Гиена-Барре.

Это редкое заболевание, которое может привести даже к параличу. Подписчики и знаменитости поддержали Богдана.

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Богдан Шелудяк серьезно заболел

Ведущий шоу "Кто сверху" страдает синдромом Гиена-Барре. Поэтому ему сейчас тяжело самостоятельно ходить и говорить.

Вчера мне подтвердили диагноз "Синдром Гиена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а*уи, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот счастливчик, несите лотерейный билет,

– отметил шоумен.

Впрочем, блоггер лечится. В частности, он уже второй день находится в стационаре. Его 8 часов подряд капают. По словам Богдана, ему пока не становится лучше.

Что такое синдром Гиена-Барре Редкое неврологическое заболевание, когда иммунная система тела ошибочно атакует нервы, контролирующие движения мышц. Это может привести к слабости, боли и даже паралича мышц. Люди с этим синдромом могут ощущать потерю контроля за своими движениями. В большинстве случаев при правильном лечении пациенты выздоравливают.

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