Сидела под бомбами и поехала в Россию, – блогерша Шаманская рассказала правду об Анне Asti

Украинская блоггерша Алина Шаманская высказалась об изменнице Anna Asti. Оказалось, что певица пережила бомбардировки в Киеве, но все равно выехала в Россию.

Певица Anna Asti – родом из Украины. Но она закрыла глаза на геноцид своего рода и уехала в страну-террориста, хотя сама сидела под бомбами.

К слову Оля Цыбульская показала тренды ютуба и гневно обратилась к "так называемым" украинцам.

Алина Шаманская о Anna Asti

Правду о певице из Украины рассказала блогер Алина Шаманская. Из своих источников девушка призналась, что Анна Дзюба (такое ее настоящее имя) в первые дни войны пережила бомбардировки, но все равно выехала в Россию.

Эта Asti кончена. Это просто трэш. Это первая певица, во время войны выпустившая клип с Киркоровым. И вообще это прошло так незамеченно. Она из Черкасс. Я сейчас расскажу секрет. Она первые дни войны провела под бомбами со своим мужем-русским и со своей семьей. Они сидели в подвале,

– заявила жена Ханумака.

"Не знаю, как они убегали. Это достоверная информация. И ты, с*ка, сидела под бомбами во время войны и приезжаешь в Россию и выпускаешь клип с Киркоровым. Мне кажется, это самая большая крыса. Украинцы продолжают ее слушать", – добавила. Шаманская.

Об Ани Лорак

, Anna Asti с начала войны в Украине умалчивает все события и преступления России. Действительно, в апреле она записала песню вместе с россиянином Филиппом Киркоровым, который так же поддерживает войну.

Блоггерша Алина Шаманская также высказалась об Ани Лорак. Она призналась, что разочаровалась в своей любимице. Правда, позиция гастролерши была ясна еще с 2014 года.

"Я ее любила много лет. Она для меня почему-то была образцом. Она меня очень разочаровала и убила всю любовь к ней. Я теперь не слушаю, не люблю и не смотрю за ней. Мне жалко".

Интервью Алины Шаманской: смотрите видео онлайн