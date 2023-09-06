Я украинка из Бахмута – блогерша, которая назвала воинов ВСУ "мясом", оправдалась за свои слова

Украинская блоггерша-миллионница Татьяна Коряк попала в громкий скандал. Она сделала циничное заявление, в котором назвала воинов ВСУ "мясом". Теперь блоггерша вышла на связь и попыталась оправдаться за свои слова.

Татьяна Коряк, известная в инстаграмме под ником Корячка, обнародовала новое заявление. Блогерша заявила, что люди извратили ее слова, но попробовала все объяснила.

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Что Корячка говорила раньше

Блоггерша сейчас находится за границей и публикует оттуда фото. Это возмутило подписчиков, ждущих мужчин с фронта. Татьяна ответила, что якобы не понимает хейта в свою сторону, поскольку не она отправляет их воевать.

Коряк подчеркнула, что ей жаль украинский исчезающий народ. По ее мнению, у военных нет шансов, поэтому нужны переговоры.

Количество воинов ничего не решит! Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтоб что? У воинов нет шансов! Тупо геноцид народа! Мне жаль наш исчезающий народ. Неужели нельзя переговорами все решить?

– написала блоггерша.

Блогерша попыталась оправдаться

Теперь Екатерина издала новое заявление. Девушка указала поклонникам, что с начала полномасштабного вторжения закрывала сборы, донатила на армию и помогала простым людям.

Блогерша отметила, что она из Бахмута, поэтому потеряла много за время войны. В частности, родной город Бахмут, дом, близких и родных людей.

Я – украинка из Бахмута и то, что россияне сделали с моим городом… Я не могу описать вам эту боль. Я потеряла в этой войне очень многое – дом, родных людей. Я понимаю боль людей, которые теряют в этой войне и каждый день мне пишут,

– заявила Корячка.

Блоггерша добавила, что якобы любит свою страну и людей.

"Мы можете воспринимать мои слова как-то извращенно, но я действительно хочу, чтобы в моей стране наступил мир …Я устала терять родных и близких. Поэтому я выступила за то, чтобы страна была в мире и процветании. А СМИ все перекрутили", – подытожила Татьяна.

Добавим, что блоггер записала обращение на русском языке и закрыла комментарии к посту. Поэтому подписчики не могут отреагировать на ее оправдание.