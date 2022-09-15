Знаю девушек, с которыми он имел интим, – Вика Маремуха призналась о свободных отношениях с мужем

Украинская модель и блоггер Виктория Маремуха подробнее рассказала о свободных отношениях в браке. В начале сентября звезда стала мамой, но ее отношение к такому виду отношений не изменилось.

Участница шоу "Супермодель по-украински", модель и блогерша Виктория Маремуха вышла замуж за француза Луи летом 2021 года. Отношения между мужчиной и женщиной в этом браке непривычны для многих ее фанатов.

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Виктория Маремуха о свободных отношениях

Блогерша рассказала, что в один момент она из Луи чуть не разошлась. Кризис собственно решили свободные отношения, когда каждый из партнеров может иметь отношения "на стороне", включая интимные отношения.

"Конечно, мы не пришли к этому сразу. Каждый занимался отдельно с психологами, разбирался в себе, потом мы пошли к семейному психологу. Для себя выбрали такой путь, это наше дело. Были моменты, когда я до беременности встречалась с другими мужчинами и Луи об этом знает. Измена – это когда скрывают, когда не говорят о том, что тебе изменили – был другой мужчина, женщина. У нас много пар так живут".

Я сразу говорю честно, что люблю своего мужа. Просто мы выбрали такие отношения… С другим интимом был и Луи знает об этом, и у него тоже был. Но не больше интима… Я даже больше скажу, я знакома с теми девушками, с которыми у Луи был интим. Знаю, что будет много осуждений, но это наша жизнь,

– сказала Виктория.

Маремуха стала мамой

Модель также поделилась, что за период беременности их брак с гостевым (когда пара не живет вместе) перешел в обычный. Они жили в Таиланде и поддерживали друг друга.

"Для нас обоих было сложно, что началась война. Было сложно, мы привыкли, что у каждого свое пространство, а здесь мы одни в небольшой комнате, хотя потом мы нашли двухэтажный номер. Когда вы живете друг с другом, вы становитесь соседями. У вас бытовуха, видите друг друга разными…" – поделилась Виктория.

7 сентября Виктория Маремуха стала мамой и родила сына Люка. Блогерша призналась, что это важное событие не повлияло на ее видение отношений с мужем. В то же время, она планирует прожить с Луи всю жизнь.



Виктория Маремуха с мужем и сыном / Фото из инстаграма звезды