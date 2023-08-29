Голосование "за Лебиговича" будет: как Лебига использовал прикол для сбора средств на ВСУ

Блогер Михаил Лебига выпустил долгожданное обращение к украинцам. Он направил шутку, которая вышла за все пределы, в правильное русло.

Стриммер и блогер Михаил Лебига, о котором создали множество мемов как о кандидате в президенты Украины, обратился к поклонникам. Он рассказал, как использует шутку, вышедшую из-под контроля.

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Миша Лебига обратился к украинцам

"Дорогие украинцы, я решил, я иду в президенты Украины", – начал свое обращение Лебигович. Но после красноречивой паузы он дал понять, что шутит.

Это все один большой прикол, вышедший за все рамки и пределы. Я никогда не уйду ни в депутаты, ни в президенты. Но это доказывает то, что мы с вами живем в свободной демократической стране и если вы кого-нибудь захотите, вы его выберете. Этот прикол, если честно, зашел очень далеко, за что вам большое спасибо,

– высказался блогер.

Миша Лебига сообщил, что решил направить прикол в правильное русло, поэтому Лебигович и фонд "Повернись живим" 3 сентября организуют "выборы" – сбор на ВСУ. Один голос – это 100 гривен, которые можно сложить и бросить в банку, как бюллетень. В восьми городах страны даже будут избирательные участки. Можно будет проголосовать и онлайн – задонатить в банке.

"Если вы живете в них, приходите локально, делайте плакаты, лозунги, агитацию, 100 гривен и отдавайте свой голос за Лебиговича. Голосуй за Лебиговича, потому Лебигович - это прикол", – подытожил стример.

Обращение "кандидата в президенты" Михаила Лебиговича: видео

Кто такой Миша Лебигович

Михаил Лебига – украинский стример, известный тем, как собрал около 8 миллионов на ВСУ во время благотворительного стрима. У себя на канале он смотрит украинское шоу. Однажды Лебига в эфире просматривал дебаты Ющенко и Януковича, во время которого фаны придумали фамилию Лебигович (сочетание Лебига и Янукович) и начали шутить, что будут голосовать за него.

Шутка распространилась тиктоком и другими соцсетями. Все продолжилось не только мемами, видео, но и продуктами с фото Лебиговича, наклейками. О Лебиговиче как "народном депутате" шутили даже в Верховной Раде.