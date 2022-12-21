18 часов без света, воды и отопления: Решетник рассказал, как живет с семьей в условиях блекаута

Недавно Киев подвергся атакам дронами-камикадзе, после чего погрузился в долгую темноту. Григорий Решетник рассказал, как живет его семья в таких условиях.

Под утро 19 декабря Киевщину атаковали "шахидами" – оккупанты попали в критическую инфраструктуру и частные дома. Из-за обстрела пострадала украинская электроэнергия, также возникли проблемы с теплом и водой.

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Григорий Решетник о том, как живет в Блэкауте

Киевляне из-за обстрела оказались в условиях блекаута. Телеведущий Григорий Решетник рассказал, как он с женой и тремя детьми жил в городе. Звездная семья на 18 часов оказалась без электричества и тепла, но их спасал праздник – в этот день отмечали День Святого Николая.

Ночной подъем из-за тревоги… с Крис переносим спящих детей в коридор. Потом отбой… потом снова тревога. Затем 18 часов без света, воды и отопления. Праздник, подарки под елкой и улыбки сыновей,

– вспомнил этот день Григорий Решетник.



Григорий Решетник с семьей / Фото из инстаграма ведущего

Шоумен добавил, что он с семьей живет на высоком этаже, поэтому из-за того, что не работает лифт, приходилось пешком спускаться и подниматься, водить детей в школу и на прогулки.

"Плюс сами параллельно работаем… Но самое главное – понимаем, что есть семьи, кому еще сложнее. Поэтому хотим всех поддержать и сказать – никогда не опускайте руки, любите Украину и помогайте бороться за нашу Независимость, как можете. Нам все по силам".

Как живут звезды без света

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