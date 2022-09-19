Оставьте меня в покое, – беременная Блейк Лайвли "отшила" папарацци, что караулят возле ее дома

На прошлой неделе по сети прокатились слухи о четвертой беременности Блейк Лайвли. Как выяснилось, после появления актрисы на женском саммите Forbes Power возле ее дома караулят 11 фотографов. Поэтому звезда "Сплетницы" опубликовала свои беременные фото, чтобы папарацци отстали от ее семьи.

В своем инстаграме с 35-миллионной аудиторией Блейк Лайвли разместила целую серию свежих фото, на которых виден ее округлый животик. Она сделала это в надежде на то, что СМИ в конце концов успокоятся и отзовут своих папарацци от ее дома.

Важно Блейк Лайвли из "Сплетницы" беременна четвертый раз: она засветила животик на красной дорожке, – СМИ

Беременная Блейк Лайвли "отшила" папарацци, что караулят у ее дома

Вот фото меня беременной в реальной жизни, поэтому 11 ребят, караулящих у моего дома, оставьте меня в покое. Вы пугаете меня и моих детей,

– резко написала Блейк Лайвли.

Она также поблагодарила СМИ, которые соблюдают правила и не публикуют фото ее детей без разрешения, и фанатов, которые отписываются от подобных пабликов.

"Спасибо всем остальным за любовь и уважение, а также за то, что и дальше отписываетесь от аккаунтов и публикаций, распространяющих фотографии детей. У вас есть вся сила против них", – добавила Блейк Лайвли.

Фото беременной Блейк Лайвли

Блейк Лайвли беременная четвертый раз / Фото с инстаграма актрисы

Беременная Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом / Фото из инстаграма актрисы

Беременная Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом / Фото из инстаграма актрисы

Блейк Лайвли беременная четвертый раз / Фото с инстаграма актрисы