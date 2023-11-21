Большая миссия или способ пиара: в сети обсуждают мероприятие с блогерами, где собирали средства на ВСУ

19 ноября во Львове состоялось благотворительное мероприятие "Велика Місія Інфлюенсерів". Его целью было собрать 2 миллиона для подразделения Даниэля Салема.

На благотворительном мероприятии во Львове собрались украинские блогеры и инфлюэнсеры. Как пишут они сами в соцсетях, количество известных гостей составляло от 120 до 150, пишет 24 Канал.

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Что известно о блогерском благотворительном мероприятии

Ведущим мероприятия "Велика Місія Інфлюенсерів" был Тимур Мирошниченко. На мероприятии также выступали украинские артисты – Jerry Heil, Alyona Alyona, PROBASS ∆ HARDI и другие.

Сначала на афишах мероприятия утверждали, что цель сбора - 3 миллиона гривен, но уже на самом мероприятии эта сумма уменьшилась до 2 миллионов.

Блоггеры могли задонатить на банку, а также поучаствовать в благотворительном аукционе. Он продолжался весь вечер и прерывался на паузы, где выступали звезды. Среди лотов были гильзы от военных, картины Сони Морозюк и другие.

Благотворительное мероприятие с блогерами: видео (со сториз Юлии Вербы)

Сколько удалось собрать

По итогам мероприятия Дмитрий Варварук сообщил, что с блогерами удалось собрать 1 600 100 гривен для подразделения Даниэля Салема на дроны и прицел. Больше всего за один лот заплатила Юлия Верба – 4 тысячи долларов (152 тысячи гривен). Самый большой донат за вечер сделала Яна Варварук – 4600 долларов (174 тысячи) – она приобрела 3 лота.

Блогеры на мероприятии / Фото с инстаграма

Что говорят в сети

Благотворительное мероприятие, организованное блогерами, вызвало немало обсуждений в сети. Из комментариев есть немало волнующих инфлюэнсеров таким способом сбора средств. Ведь к нему не привлекали подписчиков – "походили" на банке только медийные лица.

"Очень крутое действо, еще и с такой хорошей миссией! Остаток подберем!" – поделилась Alyona Alyona;

"Видела у многих блогеров что они присутствовали и мероприятие всем очень понравилось";

"Вы великие молодцы";

"Я думаю, что это лучше, чем ничего".

В то же время многие раскритиковали часть блогеров, которые якобы пришли на мероприятие только "поесть и попиариться". Также под вопрос ставят собранную сумму – пользователям кажется, что инфлюэнсеры могли бы лучше приложиться к событию. Ставят в пример и Мишу Лебигу, который собрал около 20 миллионов гривен.

"Вы великие молодцы с Яной. Такое впечатление, что другие блогеры просто пришли поесть и попиариться";

"Действительно было бы хорошо выложить список кто задонатил, и неважно сколько. Каждый вклад важен. Но народ должен знать кто действительно инфлюэнсер, а кто чисто побухать на такие мероприятия приходит";

"Держала в руках первый лот, думала будут рвать и метать, но к сожалению, как сказала Яна, кто-то пришел просто поесть и поснимать контент";

"Этот неудобный момент, когда ты с минимальной зарплатой донатишь больше чем блогеры с состоянием в тысячи гривен".

Как на это реагируют

О хейте в сети высказалась Юлия Верба, которая купила один лот за самую большую сумму.

Те люди, которые пытаются на мне хайповать, совершенно неинтересны. Когда-то был совсем другой уровень людей, с которыми мы ссорились. Сейчас такого нет. Я переросла в тот период,

– заявила блогерша.

Дима Варварук опроверг мнения о том, что мероприятие могло стоить дороже, чем сумма средств, которую удалось собрать.



Варварук о расходах на мероприятие / Фото с инстаграм-сториз

По поводу количества средств, сдавшихся подписчикам небольшим, ответил itsvitalik, который тоже участвовал в мероприятии. Он посоветовал не считать деньги других, но сделал замечание тем, кто вообще не донатил.