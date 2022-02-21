В благодарность за поддержку: Маричка Падалко заговорила на грузинском в прямом эфире

21 февраля 2022 , 20:11
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Источник:

инстаграм Марички Падалко

Телеведущая Маричка Падалко поблагодарила за поддержку грузинского телевидения. Она заговорила на грузинском языке в прямом эфире.

На фоне угрозы российского вторжения на грузинском телевидении поддержали украинский народ. Известная телеведущая Маричка Падалко отреагировала на трогательное обращение.

Обратите внимание "Помним, что у нас есть общий враг": на грузинском ТВ поддержали Украину – щемящее видео

Маричка Падалко поблагодарила за поддержку

Телеведущая в прямом эфире заговорила на грузинском в ответ. Она поблагодарила за поддержку коллег.

Наш "грузинский" ответ и большая благодарность коллегам из Mtavaritv. Их ведущая новостей Нина Хубутия накануне поддержала Украину в своем прямом эфире. Мы попытались отблагодарить: "искренне благодарим за поддержку и помощь, Грузия",
– поделилась Маричка Падалко

Маричка Падалко поблагодарила за поддержку, для просмотра видео листайте вправо:

На грузинском телевидении поддержали Украину

  • На грузинском телеканале Mtavari Arkhi выразили поддержку Украине. Ведущая канала заговорила на украинском в прямом эфире.
  • Нина Хубутия подчеркнула, что в тревожное время важно выражать поддержку украинскому народу.
  • "Помним, что у нас есть общий враг, и это – Россия. Поэтому мы как никогда вместе, и только вместе обязательно победим", – сказала ведущая.
Напомним, что Грузия также пострадала от российской агрессии. 7 августа 2008 года российские регулярные войска пересекли границу страны. Со стороны осетинских сепаратистов и российских военных начались обстрелы, из-за чего грузинская армия начала операцию в Цхинвальском регионе.
Автор: Марія Касій