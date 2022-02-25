Благодаря Дании, Польше, Швеции: Россию дисквалифицировали с Евровидения-2022
Источник:EBU
Россию дисквалифицировали с Евровидения-2022. В Турин агрессоры не полетят. В Турин агрессоры не полетят, Европейский языковой союз не допустит к конкурсу ни одного российского артиста.
В ночь с 23 на 24 февраля Россия развернула полномасштабную войну против Украины и поплатилась за это на международной арене. Агрессора лишили участия в Евровидении-2022. Это несмотря на открытую аполитичность песенного конкурса.
К теме Суспільне требует отстранить Россию от участия в Евровидении-2022
Россию дисквалифицировали с Евровидения-2022
В Европейский языковой союз обратилось Суспільне. Организаторы украинского Нацотбора попросили отстранить Россию от песенного конкурса 2022 и прекратить членство ее пропагандистских СМИ в европейском сообществе общественных вещателей. В частности, речь шла о "Первом канале" и о Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
С начала агрессии России против Украины 2014 года и по сей день вещатели-члены ЕМС от Российской Федерации являются рупором власти Кремля и ключевым инструментом политической пропаганды,
– информируют в инстаграме Суспільного.
Дисквалификацию захватнической России с Евровидения и ЕМС поддержали Дания, Норвегия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Исландия.
Ни один российский артист не будет участвовать в этом песенном конкурсе Евровидение,
– говорится в решении ЕМС.
"Мы продолжаем защищать ценности культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, подчеркивает разнообразие с помощью музыки и объединяет Европу на одной сцене", – добавили в сообщении.К сожалению, об исключении российских СМИ из европейского сообщества общественных вещателей в ЕМС еще не ответили.
Украинские еврофаны реагируют бурно
- "Хорошая новость, русню в стойло";
- "Маленькими шагами к победе. Слава Украине";
- "Россия, до свидания";
- "Превращаем РФ в изолированную от мира страну";
- "Да, Слава Украине";
- Раша гудбай";
- "Мексика с тобой, Украина".