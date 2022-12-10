После вандализма в Гостомеле: Бэнкси продаст 50 картин, чтобы закупить "скорые" в Украину

В ноябре всемирно известный граффити-художник Бэнкси приезжал в Украину. Он нарисовал семь работ в Киевской области, а теперь решил помочь деньгами. Британец продаст 50 картин-трафаретов, чтобы закупить "скорые".

Лишь на днях прогремел скандал с граффити Бэнкси в Гостомеле, но он снова готов поддержать Украину. Несмотря на то, что "молодые обеспеченные люди" срезали его женщину в противогазе с куском стены, художник создал 50 рисунков-трафаретов с мышами и выставил их на продажу.

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Я сделал 50 таких принтов, все вырученные средства пойдут нашим друзьям в Украине,

– объявил Бэнкси в инстаграме.

Так, на картонной коробке с надписью fragile ("хрупкое") Бенкси нарисовал мышь, царапающую первые две буквы, превращая слово в agile – "ловкий". Каждая такая работа в какой-то степени уникальна, ведь царапины художник наносил отдельно ножом для пиццы.

Одна из 50 картин Бэнкси, которую продадут ради Украины / Фото с инстаграма художника

За продажу картин Бэнкси взялся благотворительный фонд Legacy of War. Он установил цену в 5 тысяч фунтов стерлингов за экземпляр. Все желающие могут зарегистрироваться до 16 декабря и заказать только одну работу. 50 счастливчиков выберет компьютер, картинки пришлют им в деревянных рамках. За вырученные средства приобретут "скорые", машины поддержки, которые необходимы для эвакуации инвалидов, пожилых и пострадавших украинцев на Донбассе. Кроме того, фонд закупит генераторы, газовые обогреватели и фонарики на солнечных батареях.

Бэнкси объяснил, почему доверил свои рисунки именно Legacy of War.

В Украине я видел, как команда Legacy of War приехала и оказала медицинскую помощь, обогреватели, пресную воду и была дружелюбна с несколькими очень отчаявшимися людьми в разбомбленном здании. Они также одолжили мне для работы одну из своих машин скорой помощи,

– рассказал Бэнкси.

По словам художника, эта "скорая" спасла его от разъяренной бабушки. Женщина увидела, что кто-то рисует на ее доме и вызвала полицию.