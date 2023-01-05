Маша Ефросинина рассказала о бизнесе мужа, который пострадал от оккупации: "Потеряно все"

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о своем муже, который присоединился к добробату. По ее словам, из-за войны супруг потерял немалую часть бизнеса.

Маша Ефросинина во время войны живет на две страны – Польшу и Украину. В Киев звезда возвращается раз в месяц или реже – когда муж может посвятить ей немного времени.

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Бизнес мужа Ефросининой пострадал

"В июне он поставил меня перед фактом, что подался в добробат, который был прикреплен к ВСУ. И все лето они провели под Херсоном, Кривым Рогом. Это был довольно трудный период", – поделилась телеведущая.

Маша Ефроснина поделилась, что защита Украины для Тимура стала тем, чем он могл заняться после потери бизнеса. Все его приобретения пострадали, потому что находятся в оккупированных территориях.

Его бизнес очень пострадал. Почти все, что было выстроено после ухода из чиновничьей деятельности, оно находилось в оккупированной зоне. Мы ничего не знаем, что с его бизнесом там, потому что это находится в городах, которые сегодня полностью разрушены. Единственное, что дало ему силы не сойти с ума и как-то жить с тем, что потеряно все в его 48 лет, – это пойти защищать Украину,

– призналась ведущая.

Маша с Тимуром: видео

Зарабатывает ли сама Ефросинина

, Маша Ефросинина признавалась, что очень обижалась и кричала на любимого, когда он заявил ей, что идет на войну. Но сейчас она гордится Тимуром.

Ведущая и сама потеряла заработок из-за полномасштабного вторжения. Звезда рассказывала, что как почетный Посол ООН она зарплату не получает, а живет на сбережения, которые отложила в прошлые годы. Деньги из Ютуб-канала она реинвестирует в свой проект.

"Иногда выхожу в минус, порой в ноль. Эти несколько раз я заработала и они компенсировали то, что я потратила раньше. Нет ни рекламы, ничего".