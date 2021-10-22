Александра Яремчук завоевала корону и стала победительницей "Мисс Украина" 2021: биография

Победительницей 30-го конкурса красоты "Мисс Украина" стала Александра Яремчук! За титул и драгоценную корону девушка боролась с другими 24 финалистками, однако именно в ней жюри заметили исключительную красоту. Чем занимается и как живет нынешняя "Мисс Украина" Александра Яремчук – узнавайте далее.

Конкурс "Мисс Украина" проводят ежегодно. Организаторы шоу имеют целью обратить внимание мира на украинских красавиц и популяризировать культуру Украины. Именно поэтому кроме внешних данных жюри обращает внимание на социальную деятельность девушек, их хобби и образованность.

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Биография победительницы "Мисс Украина" 2021 Александры Яремчук

Победительница "Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук живет в Киеве, хоть родилась в Винницкой области. Ей 22 года. В детстве она мечтала стать актрисой и парикмахером, но закончила Киевский экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес организации". По профессии красавица не работает.

Около 10 лет Александра профессионально занималась танцами, как в Украине, так и за ее пределами. Сейчас она увлекается психологией и спортом, в частности теннисом.

К слову, девушка утверждает, что никогда не делала инъекции красоты. Более того, она не планирует прибегать к таким процедурам ближайшие 5 лет.



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук в спортзале / Фото с инстаграма девушки

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Обладательница титула "Мисс Украина" 2021 ведет активный образ жизни. Она много путешествует. За свои 22 года красавица успела побывать в Париже, Барселоне, Валенсии, Риме, Стамбуле, Турции, Дубае и других курортах.



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук в Париже / Фото с инстаграма девушки



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук в Риме / Фото с инстаграма девушки

В людях Александра Яремчук ценит честность, преданность, воспитанность, искренность и любовь к животным. Ее вдохновляют путешествия, истории успешных людей, книги и музыка.

22-летняя Александра Яремчук уже мечтает о семье, двух детях, собаке и коте.