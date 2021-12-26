MELOVIN – победитель 2 сезона "Маски": биография артиста

25 декабря состоялся большой суперфинал 2 сезона шоу "Маски". Победу одержал MELOVIN, который прятался в костюме Жирафа. Творческую биографию эпатажного певца – узнавайте дальше.

Шоу "Маска" покорило сердца миллионов телезрителей всех возрастов. Они пытались разгадать, кто же прячется под яркими костюмами. Лучше всего запутать звездных детективов и зрителей удалось MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров), который выходил на сцену в образе меланхоличной и романтичной Жирафы.

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Творческая биография MELOVIN

Участие в "Х-факторе"

Он трижды участвовал в кастингах "Х-фактора", но ни разу не доходил до телевизионных кастингов. А в 6 сезоне ему удалось выступить на этапе прослушивания перед звездными судьями, получить путевку в тренировочный лагерь, впоследствии к прямым эфирам и одержать победу. Тогда Константин завоевал сердца миллионов телезрителей и начал вокальную карьеру.

MELOVIN на кастинге "Х-фактора": смотрите видео онлайн

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Участие в Нацотборе на Евровидение-2017

17 января 2017 года стало известно, что Константин попал в число полуфиналистов Нацотбора на песенный конкурс Евровидение. 18 февраля он выступил в третьем полуфинале с авторской песней Wonder. Согласно результатам голосования зрителей и жюри, MELOVIN попал в финал. Там он получил максимальное количество баллов от зрителей, однако в итоге занял 3 место.

MELOVIN на Нацотборе на Евровидение-2017: смотрите видео онлайн

Путь артиста на Евровидении-2018

В следующем году артист решил во второй раз попробовать пройти путь Нацотбора и в тот раз ему удалось одержать победу. 24 февраля 2018 года MELOVIN с песней Under The Ladder избрали представителем Украины на Евровидении-2018 в Португалии.

В Лиссабоне певец выступил во втором полуфинале 10 мая. Его выступление было завершающим. Вся страна, затаив дыхание, болела за MELOVIN. Благодаря этой поддержке ему удалось пройти в финал. Однако там выступление было не таким успешным. В рейтинговой таблице Евровидения-2018 MELOVIN занял 17 место: 7 согласно результатам голосования телезрителей и 26 по голосованию национального жюри.

MELOVIN в финале Евровидения-2018: смотрите видео онлайн

Каминг-аут со сцены Atlas Weekend

MELOVIN выступил на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 5 июля. И прямо там он официально совершил каминг-аут – сперва поцеловал девушку, а потом – парня.

Этим артист вызвал неоднозначную реакцию в сети: поклонники поддерживали любимого артиста, но были и те, кто даже угрожал.

Впоследствии Константин рассказал, что впервые влюбился в парня еще в школе в 13-летнем возрасте. Также поделился, какие реакции вызвало признание в бисексуальности у родителей:

мама вместе с сыном сидела и плакала, но не осуждала, а поняла;

папа лишь усмехнулся и не расспрашивал ничего.

Теперь MELOVIN не стесняется своей ориентации и не жалеет о каминг-ауте. Он был с собой и поклонниками искренним и откровенным.

Стоит узнать Самое сложное – менять голоса, – эксклюзивный комментарий MELOVIN о победе в "Маске"