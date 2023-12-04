После высказываний об ориентации: Билли Айлиш столкнулась с волной хейта от фанатов

На днях американская певица Билли Айлиш поделилась, что ей нравятся женщины. Это не очень понравилось некоторым поклонникам знаменитости. Они считают, что высказывания артистки были неоднозначными. Теперь исполнительница ответила на хейт.

Билли опубликовала пост, где попросила фанов оставить ее в покое. Кроме того, звезда добавила, что она любит как девушек, так и парней.

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Билли Айлиш высказалась о своей ориентации

На одном из публичных мероприятий журналист спросила, не хочет ли исполнительница сделать камингаут после того, как узнала, что она привлекает многих поклонниц. В ответ на вопрос корреспондентки певица выразила свое удивление и отметила, что она думала, что все уже распознали ее сексуальную ориентацию.

Я думала, что это было очевидно… Я не понимала, что люди не знают… Я делала это давно и просто не говорила об этом,

– сказала певица.

Также во время разговора Билли добавила, что ей нравятся девушки.

После этого исполнительница столкнулась с отрицательной реакцией. Пользователи обвинили знаменитость в квирбейтинге, где исполнительница якобы заиграет с ЛГБТК+ сообществом, чтобы собрать больше поклонников

В конце концов, певица отреагировала на критику.

"Мне нравятся парни и девушки. Оставьте меня в покое", — подчеркнула звезда.

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