Billboard Music Awards 2021: кто из музыкантов забрал сразу 10 наград

В Лос-Анджелесе отгремела грандиозная музыкальная премия Billboard Music Awards 2021. Триумфатором церемонии стал канадский певец The Weeknd. Он был номинирован в 16 категориях, в 10 из которых стал победителем! Кто еще получил желаемые статуэтки – узнавайте далее.
Церемония вручения наград Billboard Music Awards 2021 состоялась в воскресенье, 23 мая, в Лос-Анджелесе. Учредителем премии является американский журнале Billboard, который выбирает номинантов и победителей с помощью чартов за предыдущий год.
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Торжественное событие состоялось в зале Microsoft Theater. Американские звезды позировали перед папарацци на красной дорожке, а потом выступали на масштабной сцене.
Триумф The Weeknd
Канадский певец претендовал на победу в 16 номинациях. The Weeknd смог получить аж 10 наград! В частности, артист стал лауреатом в следующих категориях:
- "Лучший артист";
- "Песня Top Hot 100";
- "Лучший исполнитель";
- "Лучший исполнитель R&B";
- "Лучший исполнитель песен на радио";
- "Лучший исполнитель Hot 100";
- "Лучший R&B-альбом".
Другие победители Billboard Music Awards 2021
- "Артист десятилетия": Дрейк;
- "Премия за признание и вклад в музыку Icon Award": Пинк;
- "Лучший новый артист": Pop Smoke;
- "Лучшая артистка": Тэйлор Свифт;
- "Лучший рэп-альбом": Pop Smoke – Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
- "Лучший рок-альбом": Machine Gun Kelly – Tickets to My Downfall;
- "Лучший танцевальный альбом": Lady Gaga – Chromatica;
- "Самая популярная песня на стримингових платформах": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;
- "Наиболее коммерчески успешная песня": BTS – Dynamite;
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- "Лучшая рэп-песня": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;
- "Лучшая кантри-песня": Gabby Barrett – I Hope;
- "Лучшая рок-песня": AJR – Bang !;
- "Лучшая танцевальная песня": SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix)
- "Лучшая латинская песня": Bad Bunny & Jhay Cortez – Dákiti;
- "Лучшая госпел-песня": Kanye West ft. Travis Scott – Wash Us In The Blood.