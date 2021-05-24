Billboard Music Awards 2021: кто из музыкантов забрал сразу 10 наград

24 мая 2021 , 09:31
Читати новину українською

Источник:

Billboard

В Лос-Анджелесе отгремела грандиозная музыкальная премия Billboard Music Awards 2021. Триумфатором церемонии стал канадский певец The Weeknd. Он был номинирован в 16 категориях, в 10 из которых стал победителем! Кто еще получил желаемые статуэтки – узнавайте далее.

Церемония вручения наград Billboard Music Awards 2021 состоялась в воскресенье, 23 мая, в Лос-Анджелесе. Учредителем премии является американский журнале Billboard, который выбирает номинантов и победителей с помощью чартов за предыдущий год.

Интересно Италия победила на Евровидении-2021

Торжественное событие состоялось в зале Microsoft Theater. Американские звезды позировали перед папарацци на красной дорожке, а потом выступали на масштабной сцене.

Триумф The Weeknd

Канадский певец претендовал на победу в 16 номинациях. The Weeknd смог получить аж 10 наград! В частности, артист стал лауреатом в следующих категориях:

  • "Лучший артист";
  • "Песня Top Hot 100";
  • "Лучший исполнитель";
  • "Лучший исполнитель R&B";
  • "Лучший исполнитель песен на радио";
  • "Лучший исполнитель Hot 100";
  • "Лучший R&B-альбом".

Другие победители Billboard Music Awards 2021

  • "Артист десятилетия": Дрейк;
  • "Премия за признание и вклад в музыку Icon Award": Пинк;
  • "Лучший новый артист": Pop Smoke;
  • "Лучшая артистка": Тэйлор Свифт;
  • "Лучший рэп-альбом": Pop Smoke – Shoot for the Stars, Aim for the Moon;
  • "Лучший рок-альбом": Machine Gun Kelly – Tickets to My Downfall;
  • "Лучший танцевальный альбом": Lady Gaga – Chromatica;
  • "Самая популярная песня на стримингових платформах": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;
  • "Наиболее коммерчески успешная песня": BTS – Dynamite;

Обратите внимание YUNA-2021: победители музыкальной премии

  • "Лучшая рэп-песня": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;
  • "Лучшая кантри-песня": Gabby Barrett – I Hope;
  • "Лучшая рок-песня": AJR – Bang !;
  • "Лучшая танцевальная песня": SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix)
  • "Лучшая латинская песня": Bad Bunny & Jhay Cortez – Dákiti;
  • "Лучшая госпел-песня": Kanye West ft. Travis Scott – Wash Us In The Blood.
Автор: Христина Кобак