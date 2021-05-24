Billboard Music Awards 2021: кто из музыкантов забрал сразу 10 наград

В Лос-Анджелесе отгремела грандиозная музыкальная премия Billboard Music Awards 2021. Триумфатором церемонии стал канадский певец The Weeknd. Он был номинирован в 16 категориях, в 10 из которых стал победителем! Кто еще получил желаемые статуэтки – узнавайте далее.

Церемония вручения наград Billboard Music Awards 2021 состоялась в воскресенье, 23 мая, в Лос-Анджелесе. Учредителем премии является американский журнале Billboard, который выбирает номинантов и победителей с помощью чартов за предыдущий год.

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Торжественное событие состоялось в зале Microsoft Theater. Американские звезды позировали перед папарацци на красной дорожке, а потом выступали на масштабной сцене.

Триумф The Weeknd

Канадский певец претендовал на победу в 16 номинациях. The Weeknd смог получить аж 10 наград! В частности, артист стал лауреатом в следующих категориях:

"Лучший артист";

"Песня Top Hot 100";

"Лучший исполнитель";

"Лучший исполнитель R&B";

"Лучший исполнитель песен на радио";

"Лучший исполнитель Hot 100";

"Лучший R&B-альбом".

Другие победители Billboard Music Awards 2021

"Артист десятилетия": Дрейк;

"Премия за признание и вклад в музыку Icon Award": Пинк;

"Лучший новый артист": Pop Smoke;

"Лучшая артистка": Тэйлор Свифт;

"Лучший рэп-альбом": Pop Smoke – Shoot for the Stars, Aim for the Moon;

"Лучший рок-альбом": Machine Gun Kelly – Tickets to My Downfall;

"Лучший танцевальный альбом": Lady Gaga – Chromatica;

"Самая популярная песня на стримингових платформах": DaBaby ft. Roddy Ricch – ROCKSTAR;

"Наиболее коммерчески успешная песня": BTS – Dynamite;

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